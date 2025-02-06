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Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы - РИА Новости, 06.02.2025
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Религия
 
01:04 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/pashinyan-1997627369.html
Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы
Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы - РИА Новости, 06.02.2025
Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения обеспечения религиозной свободы. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:04:00+03:00
2025-02-06T01:04:00+03:00
религия
армения
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россия
никол пашинян
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в мире
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ЕРЕВАН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения обеспечения религиозной свободы. "Соединенные Штаты являются образцовой и ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы для всех религий. Именно с таким пониманием Армения присоединилась к Международному альянсу за свободу вероисповедания и убеждений*, вдохновленному США в феврале 2020 года, во время первого президентства (Дональда - ред.) Трампа", - заявил Пашинян в ходе международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне. По его словам, демократия невозможна без религиозной свободы, так как "быть свободным означает быть свободным в восприятии Бога и в восприятии религии". "Но, с другой стороны, свобода означает терпимость к религиозным взглядам других, а одно без другого может привести к религиозному фанатизму и экстремизму. Верить в Бога или нет, как верить и посредством какой религии - это вопрос личной веры и личной свободы", - отметил Пашинян. Он добавил, что религиозная свобода является очень важной частью демократии в Армении, и в стране свободно действуют не только Армянская апостольская церковь, но и другие религиозные организации и конфессии. По его мнению, религиозная толерантность важна для стабильности региона Южного Кавказа. "К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог, и религиозная свобода является одним из инструментов, который может сделать это реальностью", - заявил Пашинян.* Деятельность организации признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html
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армения, сша, россия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, вашингтон (штат), религия
Религия, Армения, США, Россия, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире, Вашингтон (штат), Религия
Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы

Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения религиозной свободы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения обеспечения религиозной свободы.
"Соединенные Штаты являются образцовой и ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы для всех религий. Именно с таким пониманием Армения присоединилась к Международному альянсу за свободу вероисповедания и убеждений*, вдохновленному США в феврале 2020 года, во время первого президентства (Дональда - ред.) Трампа", - заявил Пашинян в ходе международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне.
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По его словам, демократия невозможна без религиозной свободы, так как "быть свободным означает быть свободным в восприятии Бога и в восприятии религии".
"Но, с другой стороны, свобода означает терпимость к религиозным взглядам других, а одно без другого может привести к религиозному фанатизму и экстремизму. Верить в Бога или нет, как верить и посредством какой религии - это вопрос личной веры и личной свободы", - отметил Пашинян.
Он добавил, что религиозная свобода является очень важной частью демократии в Армении, и в стране свободно действуют не только Армянская апостольская церковь, но и другие религиозные организации и конфессии. По его мнению, религиозная толерантность важна для стабильности региона Южного Кавказа.
"К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог, и религиозная свобода является одним из инструментов, который может сделать это реальностью", - заявил Пашинян.
* Деятельность организации признана нежелательной в России.
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