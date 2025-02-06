https://ria.ru/20250206/pashinyan-1997627369.html

Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы

Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы - РИА Новости, 06.02.2025

Пашинян назвал США ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения обеспечения религиозной свободы. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:04:00+03:00

2025-02-06T01:04:00+03:00

2025-02-06T01:04:00+03:00

религия

армения

сша

россия

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

вашингтон (штат)

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ЕРЕВАН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал США образцовой страной с точки зрения обеспечения религиозной свободы. "Соединенные Штаты являются образцовой и ведущей страной в деле обеспечения религиозной свободы для всех религий. Именно с таким пониманием Армения присоединилась к Международному альянсу за свободу вероисповедания и убеждений*, вдохновленному США в феврале 2020 года, во время первого президентства (Дональда - ред.) Трампа", - заявил Пашинян в ходе международного саммита религиозной свободы в Вашингтоне. По его словам, демократия невозможна без религиозной свободы, так как "быть свободным означает быть свободным в восприятии Бога и в восприятии религии". "Но, с другой стороны, свобода означает терпимость к религиозным взглядам других, а одно без другого может привести к религиозному фанатизму и экстремизму. Верить в Бога или нет, как верить и посредством какой религии - это вопрос личной веры и личной свободы", - отметил Пашинян. Он добавил, что религиозная свобода является очень важной частью демократии в Армении, и в стране свободно действуют не только Армянская апостольская церковь, но и другие религиозные организации и конфессии. По его мнению, религиозная толерантность важна для стабильности региона Южного Кавказа. "К счастью, несмотря на политические и этнические различия, в нашем регионе сложилась хорошая традиция религиозной терпимости и уважения, и это делает прочный мир и стабильность на Южном Кавказе более реалистичными. Мы надеемся превратить наши региональные споры в региональный диалог, и религиозная свобода является одним из инструментов, который может сделать это реальностью", - заявил Пашинян.* Деятельность организации признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html

https://ria.ru/20250121/rpts-1994840569.html

армения

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, сша, россия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, вашингтон (штат), религия