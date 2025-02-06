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Мешков высказался об отношениях России и Франции - РИА Новости, 06.02.2025
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16:36 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/otnoshenija-1997776286.html
Мешков высказался об отношениях России и Франции
Мешков высказался об отношениях России и Франции - РИА Новости, 06.02.2025
Мешков высказался об отношениях России и Франции
Отношения между Россией и Францией на сегодняшний день находятся в свободном падении, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:36:00+03:00
2025-02-06T16:36:00+03:00
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франция
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Францией на сегодняшний день находятся в свободном падении, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России во Франции Алексей Мешков. "Что такое дно? Если посмотреть с другой стороны, то это страховочная сетка из большого количества двусторонних соглашений, договоров, контрактов. Вот эта сетка, к сожалению, порвана, и наши отношения сегодня находятся в свободном падении", - сказал посол. По его словам, трудно предсказать, на какой точке это "падение" остановится. В пример дипломат привел размер текущего товарооборота, который он назвал "смехотворным".
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россия, франция, алексей мешков, в мире
Россия, Франция, Алексей Мешков, В мире
Мешков высказался об отношениях России и Франции

Посол Мешков: отношения России и Франции находятся в свободном падении

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Алексей Мешков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Францией на сегодняшний день находятся в свободном падении, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России во Франции Алексей Мешков.
"Что такое дно? Если посмотреть с другой стороны, то это страховочная сетка из большого количества двусторонних соглашений, договоров, контрактов. Вот эта сетка, к сожалению, порвана, и наши отношения сегодня находятся в свободном падении", - сказал посол.
По его словам, трудно предсказать, на какой точке это "падение" остановится. В пример дипломат привел размер текущего товарооборота, который он назвал "смехотворным".
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