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Мешков высказался об отношениях России и Франции

Мешков высказался об отношениях России и Франции - РИА Новости, 06.02.2025

Мешков высказался об отношениях России и Франции

Отношения между Россией и Францией на сегодняшний день находятся в свободном падении, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:36:00+03:00

2025-02-06T16:36:00+03:00

2025-02-06T16:36:00+03:00

россия

франция

алексей мешков

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Францией на сегодняшний день находятся в свободном падении, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России во Франции Алексей Мешков. "Что такое дно? Если посмотреть с другой стороны, то это страховочная сетка из большого количества двусторонних соглашений, договоров, контрактов. Вот эта сетка, к сожалению, порвана, и наши отношения сегодня находятся в свободном падении", - сказал посол. По его словам, трудно предсказать, на какой точке это "падение" остановится. В пример дипломат привел размер текущего товарооборота, который он назвал "смехотворным".

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россия, франция, алексей мешков, в мире