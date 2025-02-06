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Грузия должна извиниться перед Южной Осетией, заявил посол в России - РИА Новости, 06.02.2025
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21:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/osetiya-1997841387.html
Грузия должна извиниться перед Южной Осетией, заявил посол в России
Грузия должна извиниться перед Южной Осетией, заявил посол в России - РИА Новости, 06.02.2025
Грузия должна извиниться перед Южной Осетией, заявил посол в России
Южная Осетия открыта к отношениям с Грузией, но та должна раскаяться в содеянном по отношению к республике и выплатить репарации, сообщил посол Южной Осетии в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:09:00+03:00
2025-02-06T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южная Осетия открыта к отношениям с Грузией, но та должна раскаяться в содеянном по отношению к республике и выплатить репарации, сообщил посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев. "Мы готовы дружить с южным соседом, но на условиях взаимного уважения. Нужно уважать друг друга", - сказал он журналистам на полях выставки "Продэкспо". При этом посол отметил, что грузинская сторона должна найти в себе силы извиниться перед Южной Осетией, выплатить репарации и признать независимость республики. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20250206/osetiya-1997840953.html
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в мире, южная осетия, грузия, россия
В мире, Южная Осетия, Грузия, Россия
Грузия должна извиниться перед Южной Осетией, заявил посол в России

Посол Гассиев: Южная Осетия готова дружить с Грузией, но та должна извиниться

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южная Осетия открыта к отношениям с Грузией, но та должна раскаяться в содеянном по отношению к республике и выплатить репарации, сообщил посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.
"Мы готовы дружить с южным соседом, но на условиях взаимного уважения. Нужно уважать друг друга", - сказал он журналистам на полях выставки "Продэкспо".
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Будущее Южной Осетии тяжело представить без России, заявил посол
Вчера, 21:05
При этом посол отметил, что грузинская сторона должна найти в себе силы извиниться перед Южной Осетией, выплатить репарации и признать независимость республики.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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