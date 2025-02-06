https://ria.ru/20250206/orban-1997622869.html

Орбан поблагодарил Трампа за закрытие USAID

Орбан поблагодарил Трампа за закрытие USAID - РИА Новости, 06.02.2025

Орбан поблагодарил Трампа за закрытие USAID

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие американского Агентства по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:11:00+03:00

2025-02-06T00:11:00+03:00

2025-02-06T00:11:00+03:00

в мире

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие американского Агентства по международному развитию (USAID), которое, по его словам, финансировало "все левые СМИ в Венгрии". "Что ж, по всей видимости, USAID финансировало ультрапрогрессивную (газету - ред.) Politico в Брюсселе и, по сути, все левые СМИ в Венгрии при предыдущей администрации США. И они называли меня "разрушителем года"… Думаю, мир должен быть благодарен президенту Трампу за раскрытие и окончание этого темного заговора", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее венгерский премьер заявлял, что Брюссель ждут трудные времена, потому что Трамп меняет устоявшиеся правила мировой торговли, прекращает финансирование Украины и закрывает USAID, а также не будет поддерживать "гендерное безумие" и нелегальную миграцию. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html

https://ria.ru/20241220/orban-1990371542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венгрия, брюссель, дональд трамп, илон маск, виктор орбан, агентство по международному развитию сша, politico, санкции в отношении россии