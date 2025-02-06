https://ria.ru/20250206/niderlandy-1997764866.html

Нидерланды не поддержали идею Трампа по переселению палестинцев

Нидерланды не поддержали идею Трампа по переселению палестинцев - РИА Новости, 06.02.2025

Нидерланды не поддержали идею Трампа по переселению палестинцев

Нидерланды не поддерживают идею президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в другие страны, заявил глава МИД страны Каспар... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

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ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Нидерланды не поддерживают идею президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в другие страны, заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп, отметив, что Газа принадлежит палестинцам. "Для Нидерландов это бесспорно: Газа принадлежит палестинцам", - приводит слова министра газета Telegraaf. Велдкамп подчеркнул, что позиция официальной Гааги была и остается неизменной: Нидерланды поддерживают решение о создании двух государств. "Это означает независимое, жизнеспособное палестинское государство рядом с безопасным Израилем", - сказал он. При этом лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс поддержал идею Трампа, отметив, что палестинцам стоит переселиться в Иорданию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Кроме того, республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html

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в мире, сша, нидерланды, иордания, дональд трамп, герт вилдерс, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году