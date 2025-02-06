https://ria.ru/20250206/nachalas--1997791995.html
Началась регистрация участников на KazanForum
Началась регистрация участников на KazanForum - РИА Новости, 06.02.2025
Началась регистрация участников на KazanForum
Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:21:00+03:00
2025-02-06T17:21:00+03:00
2025-02-06T17:22:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
россия — исламский мир: kazanforum 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872762383_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_506df25cb99c24ce5ad0625df0312094.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. Отмечается, что одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему: "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025. Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров. "В современных условиях эта площадка становится все более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС (Организации исламского сотрудничества – ред.) увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма", – сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении. Форум состоится 13-18 мая в МВЦ "Казань Экспо".
https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html
https://ria.ru/20250130/eresko-1996352081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872762383_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_01ba926a822f89ac6a410330faea6b14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, россия — исламский мир: kazanforum 2024, россия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Россия
Началась регистрация участников на KazanForum
Началась регистрация участников на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы.
Отмечается, что одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему: "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025.
Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров.
"В современных условиях эта площадка становится все более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС (Организации исламского сотрудничества – ред.) увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма", – сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении.
Форум состоится 13-18 мая в МВЦ "Казань Экспо".