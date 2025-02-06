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Началась регистрация участников на KazanForum - РИА Новости, 06.02.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:21 06.02.2025 (обновлено: 17:22 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/nachalas--1997791995.html
Началась регистрация участников на KazanForum
Началась регистрация участников на KazanForum - РИА Новости, 06.02.2025
Началась регистрация участников на KazanForum
Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:21:00+03:00
2025-02-06T17:22:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
россия — исламский мир: kazanforum 2024
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. Отмечается, что одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему: "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025. Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров. "В современных условиях эта площадка становится все более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС (Организации исламского сотрудничества – ред.) увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма", – сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении. Форум состоится 13-18 мая в МВЦ "Казань Экспо".
https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html
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Артем Смирнов
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рустам минниханов, россия — исламский мир: kazanforum 2024, россия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Россия
Началась регистрация участников на KazanForum

Началась регистрация участников на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в выставочном центре "Казань Экспо"
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гости и участники XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в выставочном центре "Казань Экспо"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы.
Отмечается, что одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему: "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025.
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Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров.
"В современных условиях эта площадка становится все более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС (Организации исламского сотрудничества – ред.) увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма", – сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении.
Форум состоится 13-18 мая в МВЦ "Казань Экспо".
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024Россия
 
 
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