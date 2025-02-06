https://ria.ru/20250206/nachalas--1997791995.html

Началась регистрация участников на KazanForum

Началась регистрация участников на KazanForum - РИА Новости, 06.02.2025

Началась регистрация участников на KazanForum

Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:21:00+03:00

2025-02-06T17:21:00+03:00

2025-02-06T17:22:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

россия — исламский мир: kazanforum 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872762383_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_506df25cb99c24ce5ad0625df0312094.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщают организаторы. Отмечается, что одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему: "Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству", которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025. Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров. "В современных условиях эта площадка становится все более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС (Организации исламского сотрудничества – ред.) увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма", – сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении. Форум состоится 13-18 мая в МВЦ "Казань Экспо".

https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html

https://ria.ru/20250130/eresko-1996352081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, россия — исламский мир: kazanforum 2024, россия