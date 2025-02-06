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МВД провело более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев - РИА Новости, 06.02.2025
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18:32 06.02.2025 (обновлено: 18:45 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mvd-1997814755.html
МВД провело более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев
МВД провело более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев - РИА Новости, 06.02.2025
МВД провело более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев
За первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев, сообщила официальный... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:32:00+03:00
2025-02-06T18:45:00+03:00
общество
ирина волк
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "За первые сутки работы реестра контролируемых лиц с помощью интерактивной формы на официальном сайте МВД России осуществлена 62761 проверка в отношении иностранных граждан", - написала Волк. По результатам проверки выяснилось, что 7191 иностранец находится в реестре, 55,5 тысяч - не находятся. Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром.
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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД провело более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев

МВД: в России за сутки выявили более семи тысяч нарушителей-иностранцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"За первые сутки работы реестра контролируемых лиц с помощью интерактивной формы на официальном сайте МВД России осуществлена 62761 проверка в отношении иностранных граждан", - написала Волк.
По результатам проверки выяснилось, что 7191 иностранец находится в реестре, 55,5 тысяч - не находятся.
Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром.
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ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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