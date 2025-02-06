https://ria.ru/20250206/moskva-1997716939.html
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков
Москва превратилась в один из самых лучших городов земли благодаря усилиям мэрии города и москвичей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:12:00+03:00
2025-02-06T13:12:00+03:00
2025-02-06T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва превратилась в один из самых лучших городов земли благодаря усилиям мэрии города и москвичей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему. И, конечно, нет никаких сомнений, что все предлагаемые новые проекты лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240905/territoriyabuduschego-1970445595.html
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общество, москва, россия, дмитрий песков
Общество, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков
Песков: Москва стала одним из лучших городов земли благодаря усилиям мэрии