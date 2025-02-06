Рейтинг@Mail.ru
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/moskva-1997716939.html
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков
Москва превратилась в один из самых лучших городов земли благодаря усилиям мэрии города и москвичей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:12:00+03:00
2025-02-06T13:12:00+03:00
общество
москва
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986456344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0c9c3407c89a274d1740138edc2aa96.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва превратилась в один из самых лучших городов земли благодаря усилиям мэрии города и москвичей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему. И, конечно, нет никаких сомнений, что все предлагаемые новые проекты лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240905/territoriyabuduschego-1970445595.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986456344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e868189f8354e3ca8804284c0315b152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, дмитрий песков
Общество, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва превратилась в один из лучших городов земли, заявил Песков

Песков: Москва стала одним из лучших городов земли благодаря усилиям мэрии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Мост Багратион и московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва превратилась в один из самых лучших городов земли благодаря усилиям мэрии города и москвичей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей, Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира по комфорту, по красоте, по всему. И, конечно, нет никаких сомнений, что все предлагаемые новые проекты лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города", - сказал он журналистам.
Площадка Территории будущего в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Интерактивно и познавательно: Москва демонстрирует свое будущее
5 сентября 2024, 13:43
 
ОбществоМоскваРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала