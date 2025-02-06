Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: два участка в Пресненском районе ждет редевелопмент по программе КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 2,43 гектара по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки расположены вблизи станции "Тестовская" МЦД-1 и Третьего транспортного кольца.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта там будет построен административно-деловой комплекс площадью 180 тысяч квадратных метров, в котором разместятся магазины, банки, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Кроме того, рядом появится многоуровневый паркинг.
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