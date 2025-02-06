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Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 06.02.2025
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09:24 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629502.html
Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 06.02.2025
Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:24:00+03:00
2025-02-06T09:24:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект решения размещен на сайте правительства Москвы."Два участка общей площадью 2,43 гектара по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки расположены вблизи станции "Тестовская" МЦД-1 и Третьего транспортного кольца.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта там будет построен административно-деловой комплекс площадью 180 тысяч квадратных метров, в котором разместятся магазины, банки, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Кроме того, рядом появится многоуровневый паркинг.
https://ria.ru/20250205/efimov-1997474076.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: два участка в Пресненском районе ждет редевелопмент по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект решения размещен на сайте правительства Москвы.
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5 февраля, 14:06
"Два участка общей площадью 2,43 гектара по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки расположены вблизи станции "Тестовская" МЦД-1 и Третьего транспортного кольца.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта там будет построен административно-деловой комплекс площадью 180 тысяч квадратных метров, в котором разместятся магазины, банки, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Кроме того, рядом появится многоуровневый паркинг.
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