https://ria.ru/20250206/moskva-1997629502.html

Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 06.02.2025

Ефимов: два участка в Пресненском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:24:00+03:00

2025-02-06T09:24:00+03:00

2025-02-06T09:24:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два участка территории в Пресненском районе столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект решения размещен на сайте правительства Москвы."Два участка общей площадью 2,43 гектара по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки расположены вблизи станции "Тестовская" МЦД-1 и Третьего транспортного кольца.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта там будет построен административно-деловой комплекс площадью 180 тысяч квадратных метров, в котором разместятся магазины, банки, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Кроме того, рядом появится многоуровневый паркинг.

https://ria.ru/20250205/efimov-1997474076.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы