https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997729912.html
Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей
Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей - РИА Новости, 06.02.2025
Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей
Телефонные мошенники убедили дочь зампредседателя правления общественного движения "За сбережение народа", экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой передать им РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:04:00+03:00
2025-02-06T14:04:00+03:00
2025-02-06T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники убедили дочь зампредседателя правления общественного движения "За сбережение народа", экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой передать им денег и драгоценностей на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, телефонные мошенники несколько дней названивали дочери Красильниковой и представлялись сотрудниками то Росфинмониторига, то правоохранительных органов. "В итоге аферисты убедили студентку, что деньги и ювелирные украшения ее матери необходимо задекларировать, чтобы избежать уголовной ответственности, и для этого передать все курьеру. Первокурсница поверила и отдала неизвестной женщине за два дня деньги и украшения - на сумму свыше 50,6 миллиона рублей", - сказал он. Собеседник добавил, что курьер была задержана накануне, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
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происшествия, госдума рф
Мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов рублей
Мошенники убедили дочь депутата Красильниковой передать им 50 миллионов рублей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники убедили дочь зампредседателя правления общественного движения "За сбережение народа", экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой передать им денег и драгоценностей на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, телефонные мошенники несколько дней названивали дочери Красильниковой и представлялись сотрудниками то Росфинмониторига, то правоохранительных органов.
"В итоге аферисты убедили студентку, что деньги и ювелирные украшения ее матери необходимо задекларировать, чтобы избежать уголовной ответственности, и для этого передать все курьеру. Первокурсница поверила и отдала неизвестной женщине за два дня деньги и украшения - на сумму свыше 50,6 миллиона рублей", - сказал он.
Собеседник добавил, что курьер была задержана накануне, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.