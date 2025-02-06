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На МКАД столкнулись две фуры и три легковушки
На МКАД столкнулись две фуры и три легковушки - РИА Новости, 06.02.2025
На МКАД столкнулись две фуры и три легковушки
Два грузовика и три легковые автомашины столкнулись на 64-м километре МКАД в Москве, движение транспорта перекрыто по трем полосам из пяти, рассказал РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:22:00+03:00
2025-02-06T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два грузовика и три легковые автомашины столкнулись на 64-м километре МКАД в Москве, движение транспорта перекрыто по трем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП перекрыто движение по трем полосам движения из пяти. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших при ДТП нет.
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москва, происшествия
На МКАД столкнулись две фуры и три легковушки
На 64-м километре МКАД столкнулись две фуры и три легковушки
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два грузовика и три легковые автомашины столкнулись на 64-м километре МКАД в Москве, движение транспорта перекрыто по трем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП перекрыто движение по трем полосам движения из пяти. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Позднее собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших при ДТП нет.