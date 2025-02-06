https://ria.ru/20250206/mironov-1997747030.html

Миронов предложил увеличить зарплату работникам скорой помощи

Миронов предложил увеличить зарплату работникам скорой помощи - РИА Новости, 06.02.2025

Миронов предложил увеличить зарплату работникам скорой помощи

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:03:00+03:00

2025-02-06T15:03:00+03:00

2025-02-06T15:03:00+03:00

общество

здоровье - общество

сергей миронов

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке сотрудников скорой медицинской помощи, в частности, увеличения им зарплаты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Необходимо предпринять первоочередные меры для улучшения организации работы службы скорой медицинской помощи… увеличение оплаты труда медработников и сотрудников отделений и станций скорой медицинской помощи, в том числе, в части исправления дисбалансов в размерах дополнительных выплат и выравнивание оплаты труда по регионам", - сказано в документе. Также Миронов предложил наделить медработников правовым или социальным статусом, который предусматривает особые условия уголовно-правовой защиты, и довести финансирование службы до нормативов, которые позволят решить проблемы с нехваткой лекарств у выездных бригад, ремонтом и обслуживанием техники и ее обновлением. Кроме того, по его мнению, необходимо развить в сельских населённых пунктах сети стационарных отделений скорой медицинской помощи, что повысит мобильность медицинской помощи, а значит доступность неотложной и экстренной помощи. "Особенно тревожны ситуации массовых увольнений в службе скорой помощи, а также закрытие в регионах отделений и станций скорой медицинской помощи. Отток кадров из медицины продолжается несмотря на то, что в системе здравоохранения сделано достаточно много", - рассказал РИА Новости Миронов.

https://ria.ru/20250130/rzhd-1996494459.html

https://ria.ru/20240926/zarplaty-1974732372.html

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общество, здоровье - общество, сергей миронов, михаил мишустин