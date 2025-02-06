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ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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21:21 06.02.2025 (обновлено: 23:26 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/minoborony-1997842618.html
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:21:00+03:00
2025-02-06T23:26:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны РФ."По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сообщении.Все атаки отражены, подчеркнули в МО РФ."На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - добавили в российском военном ведомстве.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сообщении.
Все атаки отражены, подчеркнули в МО РФ.
"На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - добавили в российском военном ведомстве.
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