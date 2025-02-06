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ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:21:00+03:00
2025-02-06T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны РФ."По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сообщении.Все атаки отражены, подчеркнули в МО РФ."На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - добавили в российском военном ведомстве.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана