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ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:21:00+03:00

2025-02-06T21:21:00+03:00

2025-02-06T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны РФ."По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сообщении.Все атаки отражены, подчеркнули в МО РФ."На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф