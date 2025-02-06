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Ученые-медики представили отечественные инновационные разработки - РИА Новости, 06.02.2025
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18:51 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/mediki-1997819741.html
Ученые-медики представили отечественные инновационные разработки
Ученые-медики представили отечественные инновационные разработки - РИА Новости, 06.02.2025
Ученые-медики представили отечественные инновационные разработки
Ученые-медики представили новые отечественные разработки на прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференции,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:51:00+03:00
2025-02-06T18:51:00+03:00
россия
александр румянцев
сергей иванов (политик)
российская академия наук
госдума рф
медицина
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ученые-медики представили новые отечественные разработки на прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференции, приуроченной к отмечающемуся 8 февраля Дню российской науки. "Серьезный прогресс, достигнутый российской медицинской наукой за последние десятилетия, затронул такие области, как высокотехнологичная диагностика и способы лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми", – сказал вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов. Академик сообщил, что возглавляемый им Научный центр неврологии сейчас работает над развитием современных методов нейрореабилитации пациентов, страдающих как от наиболее частых заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения (инсультов, эпилепсии), так и от возрастных недугов. Разрабатываются препараты от считавшегося неизлечимым бокового атрофического склероза и ряда наследственных заболеваний. "В последние годы мы стали работать над раскрытием резервных возможностей мозга у здоровых людей. Одно из самых интересных направлений, которым мы сейчас тоже активно занимаемся, связано с увеличением объема памяти у здоровых", – рассказал Пирадов. О мерах профилактики генетических и онкологических заболеваний рассказал академик РАН, член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. "Сегодня более 300 пациентов-детей получили генные препараты, введение которых помогает вырабатывать белок, снижающий расстройства, связанные с нервно-мышечными заболеваниями. Благодаря появившейся возможности лечить этих пациентов, был организован уникальный эксперимент. За прошлый год 1 миллион 280 тысяч детей, родившихся в Российской Федерации, были исследованы через сутки после рождения с помощью специального теста", – отметил Румянцев. По словам академика, эта профилактическая мера позволяет выявить симптомы генетических заболеваний до момента их клинических проявлений. Директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Иванов рассказал о новейших разработках в области ядерной медицины для лечения онкологических заболеваний. "Это некий микроядерный взрыв в одной только лишь опухолевой клетке, очень дозированный, очень направленный, не повреждающий соседние здоровые ткани", – пояснил Иванов. Член-корреспондент РАН, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий Кудлай в числе последних достижений фармацевтической отрасли отметил применение тестов для неонатальной диагностики наследственных генетических заболеваний. Кудлай сообщил, что с внедрением платформ отечественной разработки для оценки как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, открывается спектр возможностей в диагностике многих нозологий. "Такая платформа может срабатывать на нескольких показаниях, может быть решением в параллельных сферах - ревматологии, иммунологии, онкологии, и других. Диагностические разработки инновационны тем, что мы делаем ставку именно на платформенные решения", – рассказал Кудлай. Также, по его словам, минувший год был ознаменован созданием первого терапевтического олигонуклеотида. "Под контролем клинических групп идет пострегистрационное наблюдение, достаточно объективно и внимательно, как во взрослой, так и в детской группах", – отметил Кудлай.
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россия, александр румянцев, сергей иванов (политик), российская академия наук, госдума рф, медицина
Россия, Александр Румянцев, Сергей Иванов (политик), Российская академия наук, Госдума РФ, Медицина
Ученые-медики представили отечественные инновационные разработки

Эксперты-медики рассказали об отечественных инновациях в лечении пациентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов
Вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ученые-медики представили новые отечественные разработки на прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференции, приуроченной к отмечающемуся 8 февраля Дню российской науки.
"Серьезный прогресс, достигнутый российской медицинской наукой за последние десятилетия, затронул такие области, как высокотехнологичная диагностика и способы лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми", – сказал вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов.
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Академик сообщил, что возглавляемый им Научный центр неврологии сейчас работает над развитием современных методов нейрореабилитации пациентов, страдающих как от наиболее частых заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения (инсультов, эпилепсии), так и от возрастных недугов. Разрабатываются препараты от считавшегося неизлечимым бокового атрофического склероза и ряда наследственных заболеваний.
"В последние годы мы стали работать над раскрытием резервных возможностей мозга у здоровых людей. Одно из самых интересных направлений, которым мы сейчас тоже активно занимаемся, связано с увеличением объема памяти у здоровых", – рассказал Пирадов.
О мерах профилактики генетических и онкологических заболеваний рассказал академик РАН, член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
"Сегодня более 300 пациентов-детей получили генные препараты, введение которых помогает вырабатывать белок, снижающий расстройства, связанные с нервно-мышечными заболеваниями. Благодаря появившейся возможности лечить этих пациентов, был организован уникальный эксперимент. За прошлый год 1 миллион 280 тысяч детей, родившихся в Российской Федерации, были исследованы через сутки после рождения с помощью специального теста", – отметил Румянцев.
По словам академика, эта профилактическая мера позволяет выявить симптомы генетических заболеваний до момента их клинических проявлений.
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Директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Иванов рассказал о новейших разработках в области ядерной медицины для лечения онкологических заболеваний.
"Это некий микроядерный взрыв в одной только лишь опухолевой клетке, очень дозированный, очень направленный, не повреждающий соседние здоровые ткани", – пояснил Иванов.
Член-корреспондент РАН, вице-президент АО "Генериум" по внедрению новых медицинских технологий Дмитрий Кудлай в числе последних достижений фармацевтической отрасли отметил применение тестов для неонатальной диагностики наследственных генетических заболеваний.
Кудлай сообщил, что с внедрением платформ отечественной разработки для оценки как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, открывается спектр возможностей в диагностике многих нозологий.
"Такая платформа может срабатывать на нескольких показаниях, может быть решением в параллельных сферах - ревматологии, иммунологии, онкологии, и других. Диагностические разработки инновационны тем, что мы делаем ставку именно на платформенные решения", – рассказал Кудлай.
Также, по его словам, минувший год был ознаменован созданием первого терапевтического олигонуклеотида. "Под контролем клинических групп идет пострегистрационное наблюдение, достаточно объективно и внимательно, как во взрослой, так и в детской группах", – отметил Кудлай.
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