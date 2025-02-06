https://ria.ru/20250206/matkapital-1997706078.html

Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом

Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости, 06.02.2025

Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом

Житель Кировской области осужден на 4 года 9 месяцев колонии общего режима, его подельник – на 4 года условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:37:00+03:00

2025-02-06T12:37:00+03:00

2025-02-06T12:37:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 4 года 9 месяцев колонии общего режима, его подельник – на 4 года условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. Установлено, что участники организованной преступной группы в 2021-2023 годах подыскивали получателей маткапитала из числа жителей Кировской области и оформляли фиктивные сделки приобретения объектов недвижимости. В общей сложности они предоставили в пенсионные органы документы для получения мер господдержки одиннадцатью заявительницами. В результате было похищено свыше 6 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере). В период предварительного расследования 44-летний мужчина полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, дал показания, изобличающие деятельность иных участников преступной группы, а также возместил часть похищенного. "Принимая во внимание эти обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его 36-летнему соучастнику суд определил наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, куда он проследует под конвоем", - говорится в сообщении. Суд также постановил взыскать с подсудимых компенсацию невозмещенного материального ущерба. Уголовное преследование других участников преступной группы продолжается.

https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html

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происшествия, кировская область, россия