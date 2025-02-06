Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/matkapital-1997706078.html
Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом
Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости, 06.02.2025
Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом
Житель Кировской области осужден на 4 года 9 месяцев колонии общего режима, его подельник – на 4 года условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:37:00+03:00
2025-02-06T12:37:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 4 года 9 месяцев колонии общего режима, его подельник – на 4 года условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. Установлено, что участники организованной преступной группы в 2021-2023 годах подыскивали получателей маткапитала из числа жителей Кировской области и оформляли фиктивные сделки приобретения объектов недвижимости. В общей сложности они предоставили в пенсионные органы документы для получения мер господдержки одиннадцатью заявительницами. В результате было похищено свыше 6 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере). В период предварительного расследования 44-летний мужчина полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, дал показания, изобличающие деятельность иных участников преступной группы, а также возместил часть похищенного. "Принимая во внимание эти обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его 36-летнему соучастнику суд определил наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, куда он проследует под конвоем", - говорится в сообщении. Суд также постановил взыскать с подсудимых компенсацию невозмещенного материального ущерба. Уголовное преследование других участников преступной группы продолжается.
https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html
https://ria.ru/20250201/matkapital-1996736950.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
Двух жителей Кировской области осудили за мошенничество с маткапиталом

Два жителя Кировской области получили сроки за мошенничество с маткапиталом

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 4 года 9 месяцев колонии общего режима, его подельник – на 4 года условно за мошенничество с материнским капиталом на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
Установлено, что участники организованной преступной группы в 2021-2023 годах подыскивали получателей маткапитала из числа жителей Кировской области и оформляли фиктивные сделки приобретения объектов недвижимости. В общей сложности они предоставили в пенсионные органы документы для получения мер господдержки одиннадцатью заявительницами. В результате было похищено свыше 6 миллионов рублей.
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
6 января, 10:22
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере).
В период предварительного расследования 44-летний мужчина полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, дал показания, изобличающие деятельность иных участников преступной группы, а также возместил часть похищенного.
"Принимая во внимание эти обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его 36-летнему соучастнику суд определил наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, куда он проследует под конвоем", - говорится в сообщении.
Суд также постановил взыскать с подсудимых компенсацию невозмещенного материального ущерба. Уголовное преследование других участников преступной группы продолжается.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля
1 февраля, 00:12
 
ПроисшествияКировская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала