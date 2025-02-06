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Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
16:15 06.02.2025 (обновлено: 16:43 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mars-1997771994.html
Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем
Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем - РИА Новости, 06.02.2025
Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем
Возможности освоения Марса на сегодняшний день нет, но в будущем это возможно, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:15:00+03:00
2025-02-06T16:43:00+03:00
наука
космос - риа наука
марс
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможности освоения Марса на сегодняшний день нет, но в будущем это возможно, сказал президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг встретился с лауреатами премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. В беседе с доктором технических наук Натальей Черкашиной Путин поинтересовался, могут ли современные радиационно-защитные композиты позволить долететь до Марса."За рубежом и у нас говорят о возможности освоения Марса. На сегодняшний день нет таких материалов? Но они возможны?", - уточнил российский лидер и, получив подтверждение, добавил, что тогда России будет над чем работать.
https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html
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космос - риа наука, марс, владимир путин
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Владимир Путин
Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем

Путин на встрече с молодыми учеными назвал освоение Марса в будущем возможным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможности освоения Марса на сегодняшний день нет, но в будущем это возможно, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился с лауреатами премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. В беседе с доктором технических наук Натальей Черкашиной Путин поинтересовался, могут ли современные радиационно-защитные композиты позволить долететь до Марса.
"За рубежом и у нас говорят о возможности освоения Марса. На сегодняшний день нет таких материалов? Но они возможны?", - уточнил российский лидер и, получив подтверждение, добавил, что тогда России будет над чем работать.
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