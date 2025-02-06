https://ria.ru/20250206/mars-1997771994.html

Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем

Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем - РИА Новости, 06.02.2025

Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем

Возможности освоения Марса на сегодняшний день нет, но в будущем это возможно, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:15:00+03:00

2025-02-06T16:15:00+03:00

2025-02-06T16:43:00+03:00

наука

космос - риа наука

марс

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможности освоения Марса на сегодняшний день нет, но в будущем это возможно, сказал президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг встретился с лауреатами премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. В беседе с доктором технических наук Натальей Черкашиной Путин поинтересовался, могут ли современные радиационно-защитные композиты позволить долететь до Марса."За рубежом и у нас говорят о возможности освоения Марса. На сегодняшний день нет таких материалов? Но они возможны?", - уточнил российский лидер и, получив подтверждение, добавил, что тогда России будет над чем работать.

https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html

марс

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, марс, владимир путин