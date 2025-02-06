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Против уехавшей на Украину Максаковой* завели дело - РИА Новости, 06.02.2025
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04:51 06.02.2025 (обновлено: 06:05 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/maksakova-1997639433.html
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели дело
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели дело - РИА Новости, 06.02.2025
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели дело
Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:51:00+03:00
2025-02-06T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Максакова не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube. Ранее против оперной певицы возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Она заочно арестована. Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html
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украина, россия, мария максакова, вооруженные силы украины, youtube, происшествия
Украина, Россия, Мария Максакова, Вооруженные силы Украины, YouTube, Происшествия
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели дело

Против уехавшей на Украину оперной певицы Максаковой завели уголовное дело

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМария Максакова*
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Максакова не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube.
Ранее против оперной певицы возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Она заочно арестована.
Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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