https://ria.ru/20250206/liksutov-1997673430.html

Ликсутов: инвестиционный портал Москвы посетили свыше 4,7 миллиона раз

Ликсутов: инвестиционный портал Москвы посетили свыше 4,7 миллиона раз - РИА Новости, 06.02.2025

Ликсутов: инвестиционный портал Москвы посетили свыше 4,7 миллиона раз

Инвестиционный портал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз в прошлом году, онлайн-сервисами портала воспользовались свыше 200 тысяч раз, также пользователи... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:13:00+03:00

2025-02-06T11:13:00+03:00

2025-02-06T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз в прошлом году, онлайн-сервисами портала воспользовались свыше 200 тысяч раз, также пользователи зарегистрировали более 23,6 тысячи новых личных кабинетов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина мы переводим больше сервисов в онлайн, так как это способствует более оперативному решению вопросов. На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за прошлый год инвестпортал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз, что на 20% превышает показатель 2023 года.Так, пользователям доступны более 40 цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать оптимальные меры поддержки и подать заявку на получение специального статуса. Например, наиболее популярными инструментами в прошлом году стали: электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта Москвы и сервис "Московский инвестор"."С помощью сервиса "Московский инвестор" предприниматели могут оперативно сообщать о возникающих проблемах и задавать вопросы дистанционно в любое время. В среднем срок ответа на обращение составляет четыре рабочих дня. В "Банке технологий" пользователь может подобрать современное технологическое решение по автоматизации работы промышленного предприятия", – отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что также при помощи "Инвестиционного калькулятора" пользователь может рассчитать затраты для создания нового или расширения действующего производства.Инвестиционная карта столицы позволяет подобрать площадку под задачи инвестора и оценить ее привлекательность благодаря многочисленным аналитическим инструментам. На данный момент на карте представлены свыше чем 1,3 тысячи инвестиционных площадок, среди них земельные участки для промышленности, помещения для промышленности, а также помещения, доступные для аренды в технопарках. Кроме того, площадки доступны и на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Таким образом, аналитические возможности инвестиционной карты столицы постоянно расширяются, делая сервисы все более востребованным среди инвесторов.Инвестиционный портал Москвы начал свою работу в феврале 2014 года. С момента открытия портал посетили свыше 26,5 миллиона раз, каждый день на него заходит около 12 тысяч пользователей, а число зарегистрированных личных кабинетов превышает 169 тысяч.Оптимизация электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".

https://ria.ru/20250206/liksutov-1997608092.html

https://ria.ru/20250205/proizvodstvo-1997557862.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов