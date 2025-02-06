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В Петербурге башню "Лахта Центра" открыли для экскурсий
В Петербурге башню "Лахта Центра" открыли для экскурсий - РИА Новости, 06.02.2025
В Петербурге башню "Лахта Центра" открыли для экскурсий
Общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге открылся для посетителей, сообщается в Telegram-канале администрации центра. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:35:00+03:00
2025-02-06T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге открылся для посетителей, сообщается в Telegram-канале администрации центра."Рады сообщить, что началась продажа билетов на экскурсии по общественным пространствам "Лахта Центра" с посещением самой высокой в Европе обзорной площадки на 83–86-м этажах башни комплекса", — говорится в публикации.На начальном этапе предполагается проведение экскурсий только в группах, число которых ограничено. Приобрести билеты можно на официальном сайте lakhta.center.В июне президент России Владимир Путин посетил площадку шпиля башни "Лахта Центра". Российского лидера сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Во время экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал главе государства проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого — 703 метра.
https://ria.ru/20250106/bouz_travel-1992628866.html
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коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, лахта центр
Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, Лахта Центр
В Петербурге башню "Лахта Центра" открыли для экскурсий
"Лахта Центр" в Санкт-Петербурге открыли для посетителей