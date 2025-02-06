https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997843429.html

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:28:00+03:00

2025-02-06T21:28:00+03:00

2025-02-06T21:55:00+03:00

безопасность

курская область

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России."По состоянию на 21:00 6 февраля подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в заявлении.В четверг утром два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке, указали в ведомстве. Подчеркивается, что все атаки противника отражены силами:Как уточнили в министерстве, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.Сейчас бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника, резюмировали в Минобороны.

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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области 2025-02-06T21:28 true PT0M57S

Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области. 2025-02-06T21:28 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия