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ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:28:00+03:00
2025-02-06T21:28:00+03:00
2025-02-06T21:55:00+03:00
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России."По состоянию на 21:00 6 февраля подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в заявлении.В четверг утром два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке, указали в ведомстве. Подчеркивается, что все атаки противника отражены силами:Как уточнили в министерстве, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.Сейчас бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
курская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области
2025-02-06T21:28
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Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области.
2025-02-06T21:28
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия
Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Группировка войск "Север" сорвала попытку контрнаступления ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в Курской области, сообщили в Минобороны России
.
"По состоянию на 21:00 6 февраля подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ
в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в заявлении.
В четверг утром два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке, указали в ведомстве.
Подчеркивается, что все атаки противника отражены силами:
- военнослужащих 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 810-й отдельной бригады морской пехоты;
- добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат";
- операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон";
- 40-й отдельной бригады морской пехоты;
- 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии.
Как уточнили в министерстве, в ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений, в том числе восемь танков, пять БМП, бронетранспортер и 30 ББМ, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.
Сейчас бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника, резюмировали в Минобороны.