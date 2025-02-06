https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997711077.html

В Кремле высказались о создании гуманитарного коридора в Курской области

В Кремле высказались о создании гуманитарного коридора в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

В Кремле высказались о создании гуманитарного коридора в Курской области

Организация гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:53:00+03:00

2025-02-06T12:53:00+03:00

2025-02-06T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Организация гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме", — сказал представитель Кремля.Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях, добавил Песков.В среду президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава государства поддержал инициативы:Путин добавил, что поручит правительству подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона.Рано утром 6 августа прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке противник потерял более 57 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

https://ria.ru/20250205/putin-1997606969.html

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

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курская область

брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, брянская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, александр хинштейн