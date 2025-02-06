В Кремле высказались о создании гуманитарного коридора в Курской области
Песков: создание гумкоридора в Курской области зависит от контактов военных
Российский военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Организация гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме", — сказал представитель Кремля.
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Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях, добавил Песков.
В среду президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава государства поддержал инициативы:
- увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество;
- ввести льготную ипотеку в Курской области по аналогии с дальневосточной ипотекой.
Путин добавил, что поручит правительству подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона.
Рано утром 6 августа прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке противник потерял более 57 тысяч военнослужащих.