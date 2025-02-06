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У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 06.02.2025
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04:37 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kurily-1997638784.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 06.02.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:37:00+03:00
2025-02-06T04:37:00+03:00
происшествия
северо-курильск
тихий океан
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло ночью 6 февраля. Его эпицентр находился в Тихом океане в 99 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250205/kurily-1997418769.html
северо-курильск
тихий океан
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происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир
Происшествия, Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир
У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСело Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области
Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло ночью 6 февраля. Его эпицентр находился в Тихом океане в 99 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.
Остров Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 04:46
 
ПроисшествияСеверо-КурильскТихий океанПарамушир
 
 
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