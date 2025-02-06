https://ria.ru/20250206/kurily-1997638784.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 06.02.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:37:00+03:00

2025-02-06T04:37:00+03:00

2025-02-06T04:37:00+03:00

происшествия

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло ночью 6 февраля. Его эпицентр находился в Тихом океане в 99 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250205/kurily-1997418769.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир