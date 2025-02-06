https://ria.ru/20250206/krym-1997798983.html

Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света

Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света - РИА Новости, 06.02.2025

Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света

Электроснабжение частично нарушено в Симферополе, Керчи, Феодосии и нескольких населенных пунктах трех районов Крыма из-за непогоды, идут восстановительные... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:43:00+03:00

2025-02-06T17:43:00+03:00

2025-02-06T17:43:00+03:00

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в Симферополе, Керчи, Феодосии и нескольких населенных пунктах трех районов Крыма из-за непогоды, идут восстановительные работы, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с похолоданием, снегом и порывами ветра до штормовых значений. "В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". По состоянию на 16.00 обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах. Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)", - написал Воронкин в своем Telegram - канале. Замминистра добавил, что аварийные бригады ведут восстановительные работы.

https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html

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керчь

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происшествия, жкх, симферополь, керчь, феодосия, telegram