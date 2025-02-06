https://ria.ru/20250206/krym-1997798983.html
Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света
Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света - РИА Новости, 06.02.2025
Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света
Электроснабжение частично нарушено в Симферополе, Керчи, Феодосии и нескольких населенных пунктах трех районов Крыма из-за непогоды, идут восстановительные... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:43:00+03:00
2025-02-06T17:43:00+03:00
2025-02-06T17:43:00+03:00
происшествия
жкх
симферополь
керчь
феодосия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_0:25:2911:1662_1920x0_80_0_0_cf5c485bbfd463c295c4e78bb89cf8bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в Симферополе, Керчи, Феодосии и нескольких населенных пунктах трех районов Крыма из-за непогоды, идут восстановительные работы, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с похолоданием, снегом и порывами ветра до штормовых значений. "В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". По состоянию на 16.00 обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах. Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)", - написал Воронкин в своем Telegram - канале. Замминистра добавил, что аварийные бригады ведут восстановительные работы.
https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html
симферополь
керчь
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2c49e74c5b2f9e88cc6f8fa9d973e095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, симферополь, керчь, феодосия, telegram
Происшествия, ЖКХ, Симферополь, Керчь, Феодосия, Telegram
Более 18 тысяч жителей Крыма остались без света
Более 18 тысяч жителей в Крыму остались без света из-за непогоды, идут работы