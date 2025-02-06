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В Костроме начнут масштабное развитие службы родовспоможения - РИА Новости, 06.02.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
21:06 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kostroma-1997841077.html
В Костроме начнут масштабное развитие службы родовспоможения
В Костроме начнут масштабное развитие службы родовспоможения - РИА Новости, 06.02.2025
В Костроме начнут масштабное развитие службы родовспоможения
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о масштабном развитии службы родовспоможения в Костроме, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:06:00+03:00
2025-02-06T21:06:00+03:00
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КОСТРОМА, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о масштабном развитии службы родовспоможения в Костроме, сообщает администрация региона. В четверг губернатор обсудил с главврачами больниц и внештатными специалистами основные направления развития службы родовспоможения. Как отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Костромской области по акушерству и гинекологии Анна Федоренко, суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,55, что выше среднероссийского уровня (1,41) и выше показателя по ЦФО (1,31). На встрече отмечалось - чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи будущим мамочкам региону требуется акушерский стационар третьего уровня. Это медучреждение, где оказывают помощь беременным высокой степени риска. Сейчас рожениц с высокой вероятностью осложнений направляют за пределы области. Создание стационара в Костроме позволит улучшить качество оказания помощи, снизить показатели по материнской и перинатальной смертности, исключить осложнения у рожениц при транспортировке. Кроме того, это даст стимул развитию акушерско-гинекологической службы, позволит привлекать квалифицированные кадры, осваивать новые направления, высокотехнологичную помощь, в том числе технологии ЭКО, которые сегодня в регионе использует только одна частная клиника. Губернатор Сергей Ситников на совещании поддержал предложение о дальнейшем развитии службы родовспоможения. Он напомнил, что об этом же шла речь и во время визита в регион в 2024 году министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. "Наша задача - усилить направление, выстроить работу так, чтобы существующая многозвеньевая система акушерско-гинекологической службы региона стала полнее и эффективнее", - подчеркнул Ситников. Сразу на совещании после обсуждения со специалистами он принял решение о закупке дополнительного оснащения для неонатологической службы региона. "Ставлю задачу провести мероприятия, просчитать дорожную карту, определить сроки по проведению ремонтов, закупке оборудования. Просчитайте все вопросы с учетом, в первую очередь, интересов пациентов и персонала. Обязательно работайте с людьми, люди должны понимать, что для них делается", - распорядился глава региона.
https://ria.ru/20250205/podderzhka-1997614832.html
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кострома, костромская область, россия, сергей ситников, михаил мурашко
Костромская область, Кострома, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Михаил Мурашко
В Костроме начнут масштабное развитие службы родовспоможения

Губернатор Ситников: в Костроме будет улучшена работа службы родовспоможения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о масштабном развитии службы родовспоможения в Костроме, сообщает администрация региона.
В четверг губернатор обсудил с главврачами больниц и внештатными специалистами основные направления развития службы родовспоможения. Как отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Костромской области по акушерству и гинекологии Анна Федоренко, суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,55, что выше среднероссийского уровня (1,41) и выше показателя по ЦФО (1,31).
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На встрече отмечалось - чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи будущим мамочкам региону требуется акушерский стационар третьего уровня. Это медучреждение, где оказывают помощь беременным высокой степени риска. Сейчас рожениц с высокой вероятностью осложнений направляют за пределы области.
Создание стационара в Костроме позволит улучшить качество оказания помощи, снизить показатели по материнской и перинатальной смертности, исключить осложнения у рожениц при транспортировке. Кроме того, это даст стимул развитию акушерско-гинекологической службы, позволит привлекать квалифицированные кадры, осваивать новые направления, высокотехнологичную помощь, в том числе технологии ЭКО, которые сегодня в регионе использует только одна частная клиника.
Губернатор Сергей Ситников на совещании поддержал предложение о дальнейшем развитии службы родовспоможения. Он напомнил, что об этом же шла речь и во время визита в регион в 2024 году министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Наша задача - усилить направление, выстроить работу так, чтобы существующая многозвеньевая система акушерско-гинекологической службы региона стала полнее и эффективнее", - подчеркнул Ситников.
Сразу на совещании после обсуждения со специалистами он принял решение о закупке дополнительного оснащения для неонатологической службы региона.
"Ставлю задачу провести мероприятия, просчитать дорожную карту, определить сроки по проведению ремонтов, закупке оборудования. Просчитайте все вопросы с учетом, в первую очередь, интересов пациентов и персонала. Обязательно работайте с людьми, люди должны понимать, что для них делается", - распорядился глава региона.
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