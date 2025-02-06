https://ria.ru/20250206/kirov-1997705931.html

В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования

В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования - РИА Новости, 06.02.2025

В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования

Около 600 учеников и педагогов эвакуировали из школы в Кирове из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, которая не подтвердилась, сообщила... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:37:00+03:00

2025-02-06T12:37:00+03:00

2025-02-06T12:37:00+03:00

происшествия

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f7e597f22f713c182faefda281d4b73b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Около 600 учеников и педагогов эвакуировали из школы в Кирове из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, которая не подтвердилась, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Сегодня в 9.40 по системе "112" поступило сообщение о том, что в школу № 8 позвонил мужчина, который сообщил, что в учебном заведении заложена бомба. На место выехали представители всех оперативных служб города", - говорится в сообщении. Как сообщили в городском департаменте образования, из здания были эвакуированы 530 учащихся и 40 сотрудников. "В 10.48 был объявлен отбой: сообщение о минировании оказалось ложным. Учебный процесс в школе № 8 возобновлен", - добавила горадминистрация.

https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров