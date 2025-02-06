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В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования - РИА Новости, 06.02.2025
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12:37 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kirov-1997705931.html
В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования
В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования - РИА Новости, 06.02.2025
В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования
Около 600 учеников и педагогов эвакуировали из школы в Кирове из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, которая не подтвердилась, сообщила... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:37:00+03:00
2025-02-06T12:37:00+03:00
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Около 600 учеников и педагогов эвакуировали из школы в Кирове из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, которая не подтвердилась, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Сегодня в 9.40 по системе "112" поступило сообщение о том, что в школу № 8 позвонил мужчина, который сообщил, что в учебном заведении заложена бомба. На место выехали представители всех оперативных служб города", - говорится в сообщении. Как сообщили в городском департаменте образования, из здания были эвакуированы 530 учащихся и 40 сотрудников. "В 10.48 был объявлен отбой: сообщение о минировании оказалось ложным. Учебный процесс в школе № 8 возобновлен", - добавила горадминистрация.
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
В Кирове эвакуировали школу из-за ложного минирования

Около 600 человек эвакуировали из школы в Кирове из-за сообщения о бомбе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Около 600 учеников и педагогов эвакуировали из школы в Кирове из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, которая не подтвердилась, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 9.40 по системе "112" поступило сообщение о том, что в школу № 8 позвонил мужчина, который сообщил, что в учебном заведении заложена бомба. На место выехали представители всех оперативных служб города", - говорится в сообщении.
Как сообщили в городском департаменте образования, из здания были эвакуированы 530 учащихся и 40 сотрудников.
"В 10.48 был объявлен отбой: сообщение о минировании оказалось ложным. Учебный процесс в школе № 8 возобновлен", - добавила горадминистрация.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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