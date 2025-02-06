Запад пытается спровоцировать Иран на жесткие шаги, заявил российский посол
Посол РФ Дедов: Запад старается спровоцировать Иран на жесткие шаги
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Заявления Ирана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нужно рассматривать как предупреждение странам Запада, Тегеран выполняет ДНЯО, Запад же старается спровоцировать его на жесткие шаги, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол РФ в Иране Алексей Дедов.
"Думаю, что эти заявления (Ирана о выходе из ДНЯО - ред.) следует рассматривать как предупреждение западным странам в контексте тех угроз в отношении Ирана, которые от них исходят... Иран на самом деле является одной из тех стран, которые самым пунктуальным образом выполняют ДНЯО, и Иран - наиболее проверяемая страна по линии МАГАТЭ, и нет никаких свидетельств о том, что Иран планирует создать ядерное оружие. Запад же, наоборот, старается спровоцировать Иран на какие-то жесткие шаги, но мы надеемся, что Иран на подобного рода провокации не поддастся", - сказал Дедов, отвечая на вопрос ведущего, касающийся заявлений иранских властей о возможном выходе страны из ДНЯО на фоне угроз со стороны западных стран возобновить санкции.
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