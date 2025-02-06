https://ria.ru/20250206/iran-1997688947.html

Запад пытается спровоцировать Иран на жесткие шаги, заявил российский посол

Запад пытается спровоцировать Иран на жесткие шаги, заявил российский посол - РИА Новости, 06.02.2025

Запад пытается спровоцировать Иран на жесткие шаги, заявил российский посол

Заявления Ирана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нужно рассматривать как предупреждение странам Запада, Тегеран выполняет ДНЯО,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:47:00+03:00

2025-02-06T11:47:00+03:00

2025-02-06T12:49:00+03:00

в мире

иран

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Заявления Ирана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нужно рассматривать как предупреждение странам Запада, Тегеран выполняет ДНЯО, Запад же старается спровоцировать его на жесткие шаги, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол РФ в Иране Алексей Дедов."Думаю, что эти заявления (Ирана о выходе из ДНЯО - ред.) следует рассматривать как предупреждение западным странам в контексте тех угроз в отношении Ирана, которые от них исходят... Иран на самом деле является одной из тех стран, которые самым пунктуальным образом выполняют ДНЯО, и Иран - наиболее проверяемая страна по линии МАГАТЭ, и нет никаких свидетельств о том, что Иран планирует создать ядерное оружие. Запад же, наоборот, старается спровоцировать Иран на какие-то жесткие шаги, но мы надеемся, что Иран на подобного рода провокации не поддастся", - сказал Дедов, отвечая на вопрос ведущего, касающийся заявлений иранских властей о возможном выходе страны из ДНЯО на фоне угроз со стороны западных стран возобновить санкции.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия