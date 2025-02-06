Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников
WSJ: Google отказался от политики разнообразия при найме новых сотрудников
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
"Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из исторически недостаточно представленных меньшинств и пересматривает ряд своих программ по разнообразию, равенству и инклюзии", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам компании.
Отмечается, что Google изучает последние распоряжения Трампа и судебные решения - компания "оценивает изменения, которые необходимы нашим программам для соответствия им".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.
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