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Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников - РИА Новости, 06.02.2025
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03:42 06.02.2025 (обновлено: 03:55 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/google-1997636266.html
Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников
Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников - РИА Новости, 06.02.2025
Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников
Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:42:00+03:00
2025-02-06T03:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. "Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из исторически недостаточно представленных меньшинств и пересматривает ряд своих программ по разнообразию, равенству и инклюзии", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам компании. Отмечается, что Google изучает последние распоряжения Трампа и судебные решения - компания "оценивает изменения, которые необходимы нашим программам для соответствия им". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997065884.html
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в мире, сша, дональд трамп, google
В мире, США, Дональд Трамп, Google
Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников

WSJ: Google отказался от политики разнообразия при найме новых сотрудников

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
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"Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из исторически недостаточно представленных меньшинств и пересматривает ряд своих программ по разнообразию, равенству и инклюзии", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам компании.
Отмечается, что Google изучает последние распоряжения Трампа и судебные решения - компания "оценивает изменения, которые необходимы нашим программам для соответствия им".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.
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