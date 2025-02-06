https://ria.ru/20250206/google-1997636266.html

Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников

Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников - РИА Новости, 06.02.2025

Google отказался от политики инклюзивности при найме сотрудников

Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:42:00+03:00

2025-02-06T03:42:00+03:00

2025-02-06T03:55:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Google отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. "Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из исторически недостаточно представленных меньшинств и пересматривает ряд своих программ по разнообразию, равенству и инклюзии", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам компании. Отмечается, что Google изучает последние распоряжения Трампа и судебные решения - компания "оценивает изменения, которые необходимы нашим программам для соответствия им". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.

https://ria.ru/20250203/ssha-1997065884.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, google