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Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое - РИА Новости, 06.02.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:01 06.02.2025 (обновлено: 17:47 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/glavy-1997785372.html
Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое
Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое - РИА Новости, 06.02.2025
Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое
Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:01:00+03:00
2025-02-06T17:47:00+03:00
жкх
россия
саранск
артем здунов
ирек файзуллин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщает пресс-служба главы региона. В ходе рабочей встречи подвели итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также наметили планы работ по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", реализация которого началась с 2025 года. "Особое внимание было уделено вопросам повышения качества жизни граждан и создания комфортных условий для проживания. Регион успешно выполняет федеральные планы по вводу жилья – за 2024 год, согласно данным Росстата, введено 367,6 тысячи квадратных метров жилых площадей", - говорится в сообщении. По программе "Стимул" в Мордовии завершено строительство пяти автомобильных дорог, а также двух объектов коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что это будет способствовать улучшению транспортной доступности, а также повышению надежности и качества предоставления услуг ЖКХ. В прошлом году в рамках федпроекта "Чистая вода" в республике завершено строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни. Благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 18 общественных и дворовых территорий. В этом году работы будут продолжены. "Речь также шла об ускоренной реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в части строительства системы водоснабжения в Саранске, программы переселения из аварийного жилья в 2025-2026 годах", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html
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жкх, россия, саранск, артем здунов, ирек файзуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
ЖКХ, Россия, Саранск, Артем Здунов, Ирек Файзуллин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Республика Мордовия
Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое

Глава Мордовии Здунов встретился с министром строительства Файзуллиным

© Фото : Минстрой РоссииВстреча главы Мордовии Артёма Здунова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина
Встреча главы Мордовии Артёма Здунова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Минстрой России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе рабочей встречи подвели итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также наметили планы работ по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", реализация которого началась с 2025 года.
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"Особое внимание было уделено вопросам повышения качества жизни граждан и создания комфортных условий для проживания. Регион успешно выполняет федеральные планы по вводу жилья – за 2024 год, согласно данным Росстата, введено 367,6 тысячи квадратных метров жилых площадей", - говорится в сообщении.
По программе "Стимул" в Мордовии завершено строительство пяти автомобильных дорог, а также двух объектов коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что это будет способствовать улучшению транспортной доступности, а также повышению надежности и качества предоставления услуг ЖКХ.
В прошлом году в рамках федпроекта "Чистая вода" в республике завершено строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни. Благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 18 общественных и дворовых территорий. В этом году работы будут продолжены.
"Речь также шла об ускоренной реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в части строительства системы водоснабжения в Саранске, программы переселения из аварийного жилья в 2025-2026 годах", - отмечается в сообщении.
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Республика МордовияЖКХРоссияСаранскАртем ЗдуновИрек ФайзуллинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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