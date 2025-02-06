https://ria.ru/20250206/glavy-1997785372.html

Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое

Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое - РИА Новости, 06.02.2025

Глава Мордовии обсудил развитие строительной отрасли региона в Минстрое

Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:01:00+03:00

2025-02-06T17:01:00+03:00

2025-02-06T17:47:00+03:00

жкх

россия

саранск

артем здунов

ирек файзуллин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщает пресс-служба главы региона. В ходе рабочей встречи подвели итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также наметили планы работ по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", реализация которого началась с 2025 года. "Особое внимание было уделено вопросам повышения качества жизни граждан и создания комфортных условий для проживания. Регион успешно выполняет федеральные планы по вводу жилья – за 2024 год, согласно данным Росстата, введено 367,6 тысячи квадратных метров жилых площадей", - говорится в сообщении. По программе "Стимул" в Мордовии завершено строительство пяти автомобильных дорог, а также двух объектов коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что это будет способствовать улучшению транспортной доступности, а также повышению надежности и качества предоставления услуг ЖКХ. В прошлом году в рамках федпроекта "Чистая вода" в республике завершено строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни. Благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 18 общественных и дворовых территорий. В этом году работы будут продолжены. "Речь также шла об ускоренной реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в части строительства системы водоснабжения в Саранске, программы переселения из аварийного жилья в 2025-2026 годах", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html

https://ria.ru/20241220/fajzullin-1990496553.html

россия

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, саранск, артем здунов, ирек файзуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат)