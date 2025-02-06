https://ria.ru/20250206/germaniya-1997640235.html

В Германии растет запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил посол

В Германии растет запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025

В Германии растет запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил посол

В Германии после провальных попыток нанести России стратегическое поражение и международной изоляции страны растет запрос на нормализацию российско-германских... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:20:00+03:00

2025-02-06T05:20:00+03:00

2025-02-06T05:22:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. В Германии после провальных попыток нанести России стратегическое поражение и международной изоляции страны растет запрос на нормализацию российско-германских отношений, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости."Планы нанесения России "стратегического поражения", международной изоляции нашей страны, разрушения ее экономики провалились. Это все понимают. В немецком обществе растет запрос на нормализацию российско-германских отношений. Тем более что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, гражданского населения приграничья, пробуждают известные исторические параллели", - сказал посол.По словам Нечаева, также все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации в Германии, включая восстановление "Северных потоков", а немецким властям все сложнее это игнорировать."Нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада. Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию?" - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, берлин (город), в мире, владимир путин, сергей нечаев (дипломат), украина