https://ria.ru/20250206/germaniya-1997634510.html

Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол

Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025

Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол

Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:15:00+03:00

2025-02-06T03:15:00+03:00

2025-02-06T03:25:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не способствует доверительным отношениям с германским правительством, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. "Спустя два с половиной года после терактов "воз и ныне там". Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует", - подчеркнул он. По словам посла, германские ведомства продолжают отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием. "Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с повреждёнными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, "переводя стрелки" на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это её компетенция", - напомнил посол. По оценке Нечаева, ситуация с расследованием "беспрецедентной атаки" на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит "мягко говоря, странно", особенно на фоне того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершён террористический акт, а виновные должны предстать перед судом. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250128/potok-1995988599.html

https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, европа, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2