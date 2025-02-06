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Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
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03:15 06.02.2025 (обновлено: 03:25 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/germaniya-1997634510.html
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол
Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:15:00+03:00
2025-02-06T03:25:00+03:00
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германия
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европа
сергей нечаев (дипломат)
олаф шольц
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не способствует доверительным отношениям с германским правительством, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. "Спустя два с половиной года после терактов "воз и ныне там". Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует", - подчеркнул он. По словам посла, германские ведомства продолжают отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием. "Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с повреждёнными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, "переводя стрелки" на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это её компетенция", - напомнил посол. По оценке Нечаева, ситуация с расследованием "беспрецедентной атаки" на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит "мягко говоря, странно", особенно на фоне того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершён террористический акт, а виновные должны предстать перед судом. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250128/potok-1995988599.html
https://ria.ru/20241121/diversiya-1984922832.html
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в мире, германия, россия, европа, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол

Посол Нечаев: Германия не предъявила итогов работы по атакам на Северных потоках

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не способствует доверительным отношениям с германским правительством, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
"Спустя два с половиной года после терактов "воз и ныне там". Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует", - подчеркнул он.
Трубы Северного потока ‑2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Оператор "Северного потока — 2" может продать газопровод
28 января, 19:15
По словам посла, германские ведомства продолжают отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием.
"Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с повреждёнными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, "переводя стрелки" на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это её компетенция", - напомнил посол.
По оценке Нечаева, ситуация с расследованием "беспрецедентной атаки" на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит "мягко говоря, странно", особенно на фоне того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершён террористический акт, а виновные должны предстать перед судом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Возможный организатор подрыва "Северных потоков" высказался о диверсии
21 ноября 2024, 00:53
 
В миреГерманияРоссияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)Олаф ШольцДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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