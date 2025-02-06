Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол
Посол Нечаев: Германия не предъявила итогов работы по атакам на Северных потоках
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкие ведомства за два с лишним года так и не предъявили каких-либо промежуточных итогов своей работы касаемо терактов на "Северных потоках", что не способствует доверительным отношениям с германским правительством, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
"Спустя два с половиной года после терактов "воз и ныне там". Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует", - подчеркнул он.
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По словам посла, германские ведомства продолжают отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием.
"Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с повреждёнными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, "переводя стрелки" на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это её компетенция", - напомнил посол.
По оценке Нечаева, ситуация с расследованием "беспрецедентной атаки" на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит "мягко говоря, странно", особенно на фоне того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершён террористический акт, а виновные должны предстать перед судом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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