Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Трамп: Израиль может передать Газу США, палестинцев переселят в другие места
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе.
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"Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал Трамп в соцсети Thruth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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