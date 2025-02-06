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Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта - РИА Новости, 06.02.2025
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14:44 06.02.2025 (обновлено: 14:54 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html
Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:44:00+03:00
2025-02-06T14:54:00+03:00
в мире
израиль
сша
сектор газа
дональд трамп
иордания
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе."Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал Трамп в соцсети Thruth Social.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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израиль
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в мире, израиль, сша, сектор газа, дональд трамп, иордания, палестина
В мире, Израиль, США, Сектор Газа, Дональд Трамп, Иордания, Палестина
Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта

Трамп: Израиль может передать Газу США, палестинцев переселят в другие места

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе.
«
"Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал Трамп в соцсети Thruth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАСектор ГазаДональд ТрампИорданияПалестина
 
 
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