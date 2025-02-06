https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html

Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта

Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта - РИА Новости, 06.02.2025

Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:44:00+03:00

2025-02-06T14:44:00+03:00

2025-02-06T14:54:00+03:00

в мире

израиль

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сектор газа

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе."Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал Трамп в соцсети Thruth Social.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

израиль

сша

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иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, сектор газа, дональд трамп, иордания, палестина