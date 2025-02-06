СМИ: окружение Трампа считает его слова о Газе шуткой
Politico: окружение Трампа считает его слова о Газе дипломатической уловкой
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа считает его высказывания о взятии сектора Газа под американский контроль дипломатической уловкой или шуткой, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Он (Трамп - ред.) месяцами обсуждал эту идею - взятие под контроль США сектора Газа - с советниками, часть которых считали это уловкой для переговоров, (нужной - ред.), чтобы дать израильским лидерам больше рычагов давления на (палестинское движение - ред.) ХАМАС, пока они пытаются превратить хрупкое прекращение огня в прочный мир", - пишет издание.
Издание обращает внимание на то, что высказывания Трампа о Газе не являются чем-то из ряда вон выходящим, поскольку он уже делал аналогичные заявления о Гренландии и Панамском канале.
"Те, кто обращал на это внимание, уцепились за это и говорили, что он сейчас надел свою шляпу хозяина отеля. Газа - это лучшая недвижимость для отеля Трампа. В республиканских кругах это стало дежурной шуткой", - приводит газета слова одного республиканца.
По его словам, заявления нынешнего президента его мало удивили, однако он считает, что это были просто слова и США не собираются на самом деле воплощать их в жизнь.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.
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