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В ЕС заявили, что считают Газу частью будущего палестинского государства - РИА Новости, 06.02.2025
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09:13 06.02.2025 (обновлено: 09:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gaza-1997653315.html
В ЕС заявили, что считают Газу частью будущего палестинского государства
В ЕС заявили, что считают Газу частью будущего палестинского государства - РИА Новости, 06.02.2025
В ЕС заявили, что считают Газу частью будущего палестинского государства
Евросоюз считает сектор Газа неотъемлемой частью будущего палестинского государства, привержен решению на основании принципа "двух государств", сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:13:00+03:00
2025-02-06T09:29:00+03:00
в мире
палестина
сша
дональд трамп
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Евросоюз считает сектор Газа неотъемлемой частью будущего палестинского государства, привержен решению на основании принципа "двух государств", сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, комментируя сделанные ранее президентом США Дональдом Трампа заявления."Мы приняли к сведению комментарии президента (США Дональда – ред.) Трампа. ЕС по-прежнему твердо привержен решению (по принципу – ред.) двух государств, которое, по нашему мнению, является единственным путем к долгосрочному миру как для израильтян, так и для палестинцев. Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства", - сообщил собеседник агентства.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html
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в мире, палестина, сша, дональд трамп, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, иордания
В мире, Палестина, США, Дональд Трамп, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Иордания
В ЕС заявили, что считают Газу частью будущего палестинского государства

ЕС считает сектор Газа частью будущего палестинского государства

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Евросоюз считает сектор Газа неотъемлемой частью будущего палестинского государства, привержен решению на основании принципа "двух государств", сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, комментируя сделанные ранее президентом США Дональдом Трампа заявления.
"Мы приняли к сведению комментарии президента (США Дональда – ред.) Трампа. ЕС по-прежнему твердо привержен решению (по принципу – ред.) двух государств, которое, по нашему мнению, является единственным путем к долгосрочному миру как для израильтян, так и для палестинцев. Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства", - сообщил собеседник агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке
4 февраля, 12:51
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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