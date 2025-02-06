Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ
США рассматривают планы по переселению жителей Газы в Сомали или Марокко
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. В Белом доме рассматриваются планы по переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд на территории Сомали, а также в Марокко, об этом в среду вечером сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Сомалиленд и Пунтленд являются автономными регионами на территории государства Сомали на востоке Африки, которые объявили о своем суверенитете, но не получили международного признания. Телеканал отмечает, что у двух сомалийский регионов и Марокко есть общая потребность в политической поддержке со стороны США, так как первые два стремятся к международному признанию, а Марокко заинтересовано в решении территориального спора по Западной Сахаре.
Кроме того, "во всех трех регионах преобладает суннитское большинство", говорится в публикации новостной службы телеканала.
"Суть плана "по эвакуации и реконструкции" Газы, как его называют в Израиле, заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой СЩА, а не в аннексии территорий. Идея плана Дональда Трампа возникла на встрече президента с его советниками, которая предшествовала его встрече с премьер-министром Израиля", - отмечает телеканал.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.