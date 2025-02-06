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Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
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01:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/gaza-1997626273.html
Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ
Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ
В Белом доме рассматриваются планы по переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд на территории Сомали, а также в Марокко, об этом в среду... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:00:00+03:00
2025-02-06T01:00:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. В Белом доме рассматриваются планы по переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд на территории Сомали, а также в Марокко, об этом в среду вечером сообщил 12-й канал израильского телевидения. Сомалиленд и Пунтленд являются автономными регионами на территории государства Сомали на востоке Африки, которые объявили о своем суверенитете, но не получили международного признания. Телеканал отмечает, что у двух сомалийский регионов и Марокко есть общая потребность в политической поддержке со стороны США, так как первые два стремятся к международному признанию, а Марокко заинтересовано в решении территориального спора по Западной Сахаре. Кроме того, "во всех трех регионах преобладает суннитское большинство", говорится в публикации новостной службы телеканала. "Суть плана "по эвакуации и реконструкции" Газы, как его называют в Израиле, заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой СЩА, а не в аннексии территорий. Идея плана Дональда Трампа возникла на встрече президента с его советниками, которая предшествовала его встрече с премьер-министром Израиля", - отмечает телеканал. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250205/vagenknekht-1997533729.html
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в мире, сша, марокко, сомалиленд, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сомали
В мире, США, Марокко, Сомалиленд, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сомали
Население сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко, пишут СМИ

США рассматривают планы по переселению жителей Газы в Сомали или Марокко

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. В Белом доме рассматриваются планы по переселению жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд на территории Сомали, а также в Марокко, об этом в среду вечером сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Сомалиленд и Пунтленд являются автономными регионами на территории государства Сомали на востоке Африки, которые объявили о своем суверенитете, но не получили международного признания. Телеканал отмечает, что у двух сомалийский регионов и Марокко есть общая потребность в политической поддержке со стороны США, так как первые два стремятся к международному признанию, а Марокко заинтересовано в решении территориального спора по Западной Сахаре.
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Кроме того, "во всех трех регионах преобладает суннитское большинство", говорится в публикации новостной службы телеканала.
"Суть плана "по эвакуации и реконструкции" Газы, как его называют в Израиле, заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой СЩА, а не в аннексии территорий. Идея плана Дональда Трампа возникла на встрече президента с его советниками, которая предшествовала его встрече с премьер-министром Израиля", - отмечает телеканал.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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В миреСШАМароккоСомалилендДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСомали
 
 
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