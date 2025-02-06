https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html
Франция заблокировала счета Русского дома в Париже
Франция заблокировала счета Русского дома в Париже - РИА Новости, 06.02.2025
Франция заблокировала счета Русского дома в Париже
Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:29:00+03:00
2025-02-06T15:29:00+03:00
2025-02-06T15:55:00+03:00
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азербайджан
алексей мешков
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
агентство по международному развитию сша
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель", - сказал Мешков. Ранее азербайджанское информационное агентство Репорт передавало, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. В МИД страны при этом сообщили, что Азербайджан также направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике. Глава Россотрудничества Евгений Примаков позже заявил, что сравнение Русского дома в Баку с USAID "не выдерживает никакой критики", так как он "никогда не занимался никаким политическими вопросами", а только лишь гуманитарным сотрудничеством.
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в мире, франция, россия, азербайджан, алексей мешков, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша
В мире, Франция, Россия, Азербайджан, Алексей Мешков, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентство по международному развитию США
Франция заблокировала счета Русского дома в Париже
Посол Мешков: Франция пытается заморозить работу Русского дома в Париже