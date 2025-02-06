https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997784096.html

Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США

Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США - РИА Новости, 06.02.2025

Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США

Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель, Россия учтет это в своем военном планировании, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:58:00+03:00

2025-02-06T16:58:00+03:00

2025-02-06T16:59:00+03:00

финляндия

сша

павел кузнецов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b2e7eff663872d6a9d40171f08d4cb.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель, Россия учтет это в своем военном планировании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании", - сказал Кузнецов, комментируя соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, которое вступило в силу в сентябре 2024 года. Посол добавил, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США открывает перед Вашингтоном возможность использовать не только 15 финских военных объектов по всей стране, включая базы военно-морских и военно-воздушных сил, но и гарнизоны, полигоны и складские помещения. "Речь идет о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся, по сути, закрытыми для самих финнов. Более того, соглашение также предусматривает практически полное выведение американских военнослужащих из-под юрисдикции страны пребывания", - отметил глава дипмиссии. По словам Кузнецова, возникает закономерный вопрос, каким образом статус суверенного государства сочетается с практически бесконтрольным присутствием на территории страны иностранных войск. "Не исключено, что финские власти пока просто не готовы к откровенному разговору со своими гражданами на эту тему", - добавил посол. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии, вступило в силу в сентябре 2024 года. Соглашение предусматривает размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.

https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, сша, павел кузнецов, в мире