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Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США - РИА Новости, 06.02.2025
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16:58 06.02.2025 (обновлено: 16:59 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997784096.html
Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США
Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США - РИА Новости, 06.02.2025
Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США
Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель, Россия учтет это в своем военном планировании, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:58:00+03:00
2025-02-06T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель, Россия учтет это в своем военном планировании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании", - сказал Кузнецов, комментируя соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, которое вступило в силу в сентябре 2024 года. Посол добавил, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США открывает перед Вашингтоном возможность использовать не только 15 финских военных объектов по всей стране, включая базы военно-морских и военно-воздушных сил, но и гарнизоны, полигоны и складские помещения. "Речь идет о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся, по сути, закрытыми для самих финнов. Более того, соглашение также предусматривает практически полное выведение американских военнослужащих из-под юрисдикции страны пребывания", - отметил глава дипмиссии. По словам Кузнецова, возникает закономерный вопрос, каким образом статус суверенного государства сочетается с практически бесконтрольным присутствием на территории страны иностранных войск. "Не исключено, что финские власти пока просто не готовы к откровенному разговору со своими гражданами на эту тему", - добавил посол. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии, вступило в силу в сентябре 2024 года. Соглашение предусматривает размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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финляндия, сша, павел кузнецов, в мире
Финляндия, США, Павел Кузнецов, В мире
Российский посол прокомментировал соглашение между Финляндией и США

Посол Кузнецов: ключевые военные решения за Финляндию будут принимать США и НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель, Россия учтет это в своем военном планировании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании", - сказал Кузнецов, комментируя соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, которое вступило в силу в сентябре 2024 года.
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Посол добавил, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США открывает перед Вашингтоном возможность использовать не только 15 финских военных объектов по всей стране, включая базы военно-морских и военно-воздушных сил, но и гарнизоны, полигоны и складские помещения.
"Речь идет о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся, по сути, закрытыми для самих финнов. Более того, соглашение также предусматривает практически полное выведение американских военнослужащих из-под юрисдикции страны пребывания", - отметил глава дипмиссии.
По словам Кузнецова, возникает закономерный вопрос, каким образом статус суверенного государства сочетается с практически бесконтрольным присутствием на территории страны иностранных войск.
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"Не исключено, что финские власти пока просто не готовы к откровенному разговору со своими гражданами на эту тему", - добавил посол.
Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии, вступило в силу в сентябре 2024 года. Соглашение предусматривает размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.
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