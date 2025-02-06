Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом
Посол Кузнецов: запрет Финляндии на покупку земель россиянами русофобный
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Правительство Финляндии в четверг внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам.
"В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими "рисками", которые более конкретно сформулировать никто не может… Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза", - сказал посол.
Российский дипломат напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. По словам посла, вероятность одобрения такого закона в Финляндии довольно высока.
"Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков", - добавил глава дипмиссии.
По словам Кузнецова, с момента начала действия в Финляндии разрешительного порядка продажи земельных участков лицам, не имеющим гражданства одной из стран ЕС или ЕЭЗ, министерство обороны страны нашло повод для отказа россиянам лишь в считанных случаях - из примерно 500 заявлений отклонено чуть более десятка, да и те, как отмечает посол, по явно надуманным основаниям.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
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