Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 06.02.2025 (обновлено: 15:12 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997746029.html
Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом
Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом - РИА Новости, 06.02.2025
Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом
Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:00:00+03:00
2025-02-06T15:12:00+03:00
россия
финляндия
павел кузнецов
евросоюз
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.Правительство Финляндии в четверг внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам."В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими "рисками", которые более конкретно сформулировать никто не может… Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза", - сказал посол.Российский дипломат напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. По словам посла, вероятность одобрения такого закона в Финляндии довольно высока."Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков", - добавил глава дипмиссии.По словам Кузнецова, с момента начала действия в Финляндии разрешительного порядка продажи земельных участков лицам, не имеющим гражданства одной из стран ЕС или ЕЭЗ, министерство обороны страны нашло повод для отказа россиянам лишь в считанных случаях - из примерно 500 заявлений отклонено чуть более десятка, да и те, как отмечает посол, по явно надуманным основаниям.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://ria.ru/20250206/arena-1997682270.html
https://ria.ru/20250204/finljandija-1997317523.html
https://ria.ru/20250201/finlyandiya-1996826904.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, павел кузнецов, евросоюз, мария захарова, в мире
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, Евросоюз, Мария Захарова, В мире
Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом

Посол Кузнецов: запрет Финляндии на покупку земель россиянами русофобный

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Правительство Финляндии в четверг внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам.
Хоккейный матч на стадионе Helsinki Hall - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены
Вчера, 11:27
"В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими "рисками", которые более конкретно сформулировать никто не может… Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза", - сказал посол.
Российский дипломат напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. По словам посла, вероятность одобрения такого закона в Финляндии довольно высока.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России
4 февраля, 14:40
"Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков", - добавил глава дипмиссии.
По словам Кузнецова, с момента начала действия в Финляндии разрешительного порядка продажи земельных участков лицам, не имеющим гражданства одной из стран ЕС или ЕЭЗ, министерство обороны страны нашло повод для отказа россиянам лишь в считанных случаях - из примерно 500 заявлений отклонено чуть более десятка, да и те, как отмечает посол, по явно надуманным основаниям.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Финляндия впала в русофобию, заявил глава Карелии
1 февраля, 19:50
 
РоссияФинляндияПавел КузнецовЕвросоюзМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала