https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997746029.html

Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом

Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом - РИА Новости, 06.02.2025

Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами психозом

Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:00:00+03:00

2025-02-06T15:00:00+03:00

2025-02-06T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.Правительство Финляндии в четверг внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам."В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими "рисками", которые более конкретно сформулировать никто не может… Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза", - сказал посол.Российский дипломат напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. По словам посла, вероятность одобрения такого закона в Финляндии довольно высока."Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков", - добавил глава дипмиссии.По словам Кузнецова, с момента начала действия в Финляндии разрешительного порядка продажи земельных участков лицам, не имеющим гражданства одной из стран ЕС или ЕЭЗ, министерство обороны страны нашло повод для отказа россиянам лишь в считанных случаях - из примерно 500 заявлений отклонено чуть более десятка, да и те, как отмечает посол, по явно надуманным основаниям.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

https://ria.ru/20250206/arena-1997682270.html

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россия, финляндия, павел кузнецов, евросоюз, мария захарова, в мире