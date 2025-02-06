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В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами - РИА Новости, 06.02.2025
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14:41 06.02.2025 (обновлено: 16:25 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997740250.html
В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами
В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами - РИА Новости, 06.02.2025
В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Антти Хяккянен,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:41:00+03:00
2025-02-06T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Антти Хяккянен, трансляция велась на YouTube-канале кабмина страны."Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", — сообщил он на пресс-конференции. Согласно законопроекту, лица, чья страна гражданства может представлять угрозу нацбезопасности Финляндии, получат отказ на приобретение недвижимого имущества.Это касается и тех, кто имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такой страны, уточняется в документе.Кроме того, если человек не проживает в Финляндии постоянно, то он также не сможет купить недвижимость. Лица с двойным гражданством или иностранцы, находящиеся в этой стране на постоянной основе, должны будут получать специальное разрешение.Как отметил посол в Финляндии Павел Кузнецов, намерение местных властей ввести такой запрет для россиян продиктовано русофобией и военным психозом. Он напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а жилплощадь в многоквартирных домах к ней не относится. Москва, подчеркнул дипломат, будет принимать ответные меры исходя из государственных интересов. При этом в России уже действуют несколько ограничений на приобретение иностранцами земельных участков, указал посол.
https://ria.ru/20250206/arena-1997682270.html
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финляндия, в мире, россия, павел кузнецов, москва
Финляндия, В мире, Россия, Павел Кузнецов, Москва
В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами

В парламент Финляндии внесли проект о запрете россиянам покупать недвижимость

© Getty Images / Education Images/Matthew Williams-EllisЖилые дома в Финляндии
Жилые дома в Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / Education Images/Matthew Williams-Ellis
Жилые дома в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Антти Хяккянен, трансляция велась на YouTube-канале кабмина страны.
"Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", — сообщил он на пресс-конференции.
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Согласно законопроекту, лица, чья страна гражданства может представлять угрозу нацбезопасности Финляндии, получат отказ на приобретение недвижимого имущества.
Это касается и тех, кто имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такой страны, уточняется в документе.
Кроме того, если человек не проживает в Финляндии постоянно, то он также не сможет купить недвижимость. Лица с двойным гражданством или иностранцы, находящиеся в этой стране на постоянной основе, должны будут получать специальное разрешение.
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Как отметил посол в Финляндии Павел Кузнецов, намерение местных властей ввести такой запрет для россиян продиктовано русофобией и военным психозом. Он напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а жилплощадь в многоквартирных домах к ней не относится.
Москва, подчеркнул дипломат, будет принимать ответные меры исходя из государственных интересов. При этом в России уже действуют несколько ограничений на приобретение иностранцами земельных участков, указал посол.
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