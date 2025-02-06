https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997740250.html

В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами

В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами - РИА Новости, 06.02.2025

В Финляндии хотят запретить покупку недвижимости россиянами

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Антти Хяккянен,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:41:00+03:00

2025-02-06T14:41:00+03:00

2025-02-06T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян, заявил министр обороны Антти Хяккянен, трансляция велась на YouTube-канале кабмина страны."Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", — сообщил он на пресс-конференции. Согласно законопроекту, лица, чья страна гражданства может представлять угрозу нацбезопасности Финляндии, получат отказ на приобретение недвижимого имущества.Это касается и тех, кто имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такой страны, уточняется в документе.Кроме того, если человек не проживает в Финляндии постоянно, то он также не сможет купить недвижимость. Лица с двойным гражданством или иностранцы, находящиеся в этой стране на постоянной основе, должны будут получать специальное разрешение.Как отметил посол в Финляндии Павел Кузнецов, намерение местных властей ввести такой запрет для россиян продиктовано русофобией и военным психозом. Он напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а жилплощадь в многоквартирных домах к ней не относится. Москва, подчеркнул дипломат, будет принимать ответные меры исходя из государственных интересов. При этом в России уже действуют несколько ограничений на приобретение иностранцами земельных участков, указал посол.

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https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html

https://ria.ru/20250109/finlyandiya-1992983070.html

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финляндия, в мире, россия, павел кузнецов, москва