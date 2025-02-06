Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО
Кузнецов: Финляндия после вступления в НАТО нарастила число учений с 89 до 115
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финляндия после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Следует отметить, что и национальные учения финских вооруженных сил теперь проводятся в соответствии с натовскими потребностями и с расширяющимся участием воинских подразделений других стран блока. Их число растет. На 2025 год финнами запланировано проведение 115 маневров как на территории страны, так и за ее пределами. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 103, а в 2023 году - 89 учений", - сказал Кузнецов.
Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах НАТО. В марте прошлого года на севере Финляндии, Норвегии и Швеции состоялись многонациональные учения Nordic Response 24, в которых приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая 4 тысячи финских военных.
"В ноябре артиллерийские маневры Lightning Strike 24 на полигоне в финской Лапландии, в которых было задействовано почти 4 тысячи военных, включая 1,2 тысячи человек из других стран НАТО, стали составной частью возглавляемых США масштабных учений артиллерии в пяти европейских странах", - добавил посол.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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