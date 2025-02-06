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Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО - РИА Новости, 06.02.2025
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17:06 06.02.2025 (обновлено: 17:07 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997786407.html
Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО
Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО - РИА Новости, 06.02.2025
Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО
Финляндия после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:06:00+03:00
2025-02-06T17:07:00+03:00
финляндия
россия
швеция
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финляндия после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Следует отметить, что и национальные учения финских вооруженных сил теперь проводятся в соответствии с натовскими потребностями и с расширяющимся участием воинских подразделений других стран блока. Их число растет. На 2025 год финнами запланировано проведение 115 маневров как на территории страны, так и за ее пределами. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 103, а в 2023 году - 89 учений", - сказал Кузнецов. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах НАТО. В марте прошлого года на севере Финляндии, Норвегии и Швеции состоялись многонациональные учения Nordic Response 24, в которых приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая 4 тысячи финских военных. "В ноябре артиллерийские маневры Lightning Strike 24 на полигоне в финской Лапландии, в которых было задействовано почти 4 тысячи военных, включая 1,2 тысячи человек из других стран НАТО, стали составной частью возглавляемых США масштабных учений артиллерии в пяти европейских странах", - добавил посол. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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финляндия, россия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, нато, в мире
Финляндия, Россия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, НАТО, В мире
Посол рассказал о росте числа учений в Финляндии после вступления в НАТО

Кузнецов: Финляндия после вступления в НАТО нарастила число учений с 89 до 115

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финляндия после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Следует отметить, что и национальные учения финских вооруженных сил теперь проводятся в соответствии с натовскими потребностями и с расширяющимся участием воинских подразделений других стран блока. Их число растет. На 2025 год финнами запланировано проведение 115 маневров как на территории страны, так и за ее пределами. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 103, а в 2023 году - 89 учений", - сказал Кузнецов.
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Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах НАТО. В марте прошлого года на севере Финляндии, Норвегии и Швеции состоялись многонациональные учения Nordic Response 24, в которых приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая 4 тысячи финских военных.
"В ноябре артиллерийские маневры Lightning Strike 24 на полигоне в финской Лапландии, в которых было задействовано почти 4 тысячи военных, включая 1,2 тысячи человек из других стран НАТО, стали составной частью возглавляемых США масштабных учений артиллерии в пяти европейских странах", - добавил посол.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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