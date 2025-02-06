https://ria.ru/20250206/elektroschetchiki-1833436715.html

Поверка электросчетчиков без снятия: условия и пошаговый алгоритм

Поверка электросчетчиков без снятия 2024 сроки, цена, как сделать, кто проводит

Поверка электросчетчиков без снятия: условия и пошаговый алгоритм

Электросчетчик помогает контролировать расход электрической энергии. Как проходит поверка электросчетчиков без снятия, кто может ее осуществлять, сроки и цена... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:44:00+03:00

2025-02-06T17:44:00+03:00

2025-02-06T17:44:00+03:00

общество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

электричество

россия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Электросчетчик помогает контролировать расход электрической энергии. Как проходит поверка электросчетчиков без снятия, кто может ее осуществлять, сроки и цена услуги в Москве и регионах, ответственность за просрочку – в материале РИА Новости.Поверка электросчетчикаПоверка электросчетчика – процедура, необходимая для определения корректности измерений прибора учета и соответствия его классу точности. Это позволяет потребителям и сотрудникам управляющих компаний быть уверенными в том, что оборудование находится в рабочем состоянии и проводит расчеты правильно.Цели"Проверка электросчетчиков происходит сразу же после их производства, до передачи потребителю. Это делается в целях выявления брака и различных неисправностей, для предупреждения поломок. Также счетчики могут проверять и после установки. Как правило, это происходит тогда, когда есть подозрения, что считывание потребляемого ресурса происходит неправильно и с ошибками", – поясняет Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Проверяют счетчики специалисты, у которых есть соответствующая лицензия.Срок службы электросчетчикаЭксплуатационный срок службы у всех электросчетчиков обозначен в паспорте прибора. Производитель указывает модель и срок годности. В документе также прописано, через какой интервал времени необходимо менять электросчетчики на новые:Виды поверокПоверка электросчетчиков подтверждает или опровергает соответствие устройства эталонным стандартам. По словам юриста Виталия Рогожкина, существует несколько видов поверки электросчётчиков:Этапы проверкиПроцедура проверки приборов без снятия проводится по следующему алгоритму:Кто проводитПроверку производят специальные аккредитованные организации. Это могут быть как сами поставщики счетчиков, так и сторонние предприятия, которые внесены в специальный реестр. Узнать, какие компании имеют соответствующую аккредитацию и право выполнять поверку можно на сайте Росаккредитации.Для каждого счетчика установлены свои правила поверки и обслуживания. Следует ознакомиться с инструкцией и иной документацией производителя. Представители энергокомпании сами свяжутся с владельцем счетчика и сообщат о дате поверки. Однако, если межпроверочный интервал заканчивается, а энергетики не звонят, следует самостоятельно оставить заявку (так бывает, когда старых приборов еще много и подрядчики не успевают с их заменой и поверкой). Чтобы воспользоваться способом поверки счетчика без снятия, требуется уведомить энергопоставляющую организацию в письменной или устной форме. Все вопросы, связанные с поверкой, решает лицензированная компания, с которой потребитель заключил договор."Необходимо вызвать специалистов, которые осуществят поверку. Сделать это могут ресурсоснабжающие организации (электрогенерирующие компании) и предприятия, имеющие специальную аккредитацию (чаще всего такую аккредитацию имеют официальные поставщики “умных” счетчиков) Если поверку провести на месте невозможно и требуются испытания в лабораторных условиях, то необходимо пригласить представителя управляющей организации, который фиксирует текущие показатели и демонтаж самого счётчика", – говорит Алексей Шильников, директор по продукту компании "Мой дом онлайн".Стоимость услугиЭнергетики поверяют приборы бесплатно, в аккредитованных организациях единых тарифов за поверку приборов не существует. Средняя стоимость варьируется в зависимости от региона. Многое зависит от производителя счетчика, его типа, а также от региональных экономических особенностей и расценок, которые выставляет та или иная аккредитованная организация. Диапазон цен в Москве варьируется в пределах от 1500 до 5000 рублей.ДокументыПри проверке выдается следующий пакет документов:По завершению процедуры потребителю выдается свидетельство о поверке, а в техническом паспорте прибора учета делается отметка. Кроме того, по словам Виталия Рогожкина, сейчас данные о поверке заносятся в единую информационную систему "Аршин".Длительность процедурыДлительность во многом зависит от самой организации, производящей экспертизу, от вида счетчика и от типа поверки. Если она происходит без снятия прибора учета, то процедура завершится через 2-3 часа, максимально – в течение одного дня. Большинство организаций сейчас проводят поверку с помощью мобильных устройств, в таком случае время сокращается до 30-40 минут.Проведение межповерочного анализа без демонтажа электрического счетчика включает следующие этапы:Сроки поверкиМежповерочный интервал электросчетчиков прописан в паспорте изделия. Производитель в технической документации указывает, в течение какого времени данное оборудование будет работать без ошибок и погрешностей. Бумаги выдают потребителю после того, как прибор будет установлен и опломбирован.Как правило, электрические счетчики необходимо поверять раз в 6–15 лет (в зависимости от типа измерительного прибора). Например, механические устройства нужно поверять каждые 8 лет, а соответствующий период для электронных устройств достигает 16 лет. Кроме того, периодичность ревизии электросчетчиков может изменяться в результате нештатных ситуаций.Что делать, если поверка просроченаСчетчик, у которого истек срок эксплуатации, непригоден для использования до тех пор, пока его техническое состояние не будет подтверждено лабораторной проверкой.В случае если поверка просрочена, то потребителю энергоресурсов следует известить исполнителя или поставщика коммунальной услуги.Ответственность за просрочкуАдминистративная ответственность за несвоевременную поверку приборов учета не предусмотрена. Но данные, полученные со счетчика, который вовремя не прошел поверку, могут признать недействительными, а потребителю, допустившему такое нарушение, грозят расходы в виде дополнительных начислений за все время, в течение которого эксплуатировался данный прибор."Как правило, если счетчик вовремя не прошел экспертизу, то УК начинает рассчитывать потребление по иной формуле. Из-за чего стоимость коммунальных услуг может вырасти в 2-3 раза", – говорит Оксана Васильева.Применение повышающего коэффициента 1,5 к средним тарифам означает, что за весь период, в течение которого использовался электросчетчик с просроченной поверкой, придется заплатить в полтора раза больше, чем обычно.Но в конце 2023 года Минстрой разъяснил, что если прибор прошел поверку, то это лишь подтверждает, что и ранее он был исправен. Поэтому собственник имеет право требовать перерасчет с даты окончания поверки и до новой поверки по показаниям, а не по нормативу.Законодательство о поверкеНеобходимость диагностики приборов учета электроэнергии указана в следующих законодательных актах:"С 1 января 2022 года вступило в силу требование об умных приборах учета электроэнергии. Счетчики нового поколения сами передают показания в энергетические компании организацию, – говорит Алексей Шильников. – Новые приборы учета устанавливаются сейчас не только в новостройках, но и в других многоквартирных и частных домах. Планируется, что в течение 10-15 лет все счетчики будут заменены на "умные". Это стандартные сроки службы приборов учета".В 2022 году был принят Федеральный закон от 06.03.2022 № 40-ФЗ, в котором утверждены штрафы для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков за неустановку “умных” приборов учета, но действие его было перенесено 2024 год. С 1 января 2024 для энергетиков введены штрафы за неустановку новых приборов учета: организации на 50-100 тыс. рублей, должностные лица – 20-30 тыс. руб.

https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html

https://ria.ru/20250111/moskva-1993247964.html

https://realty.ria.ru/20250109/schetchiki-1991489693.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), электричество, россия