https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html
Каталог услуг на платформе "Мой экспорт" заменен на Единый каталог услуг
Каталог услуг на платформе "Мой экспорт" заменен на Единый каталог услуг - РИА Новости, 06.02.2025
Каталог услуг на платформе "Мой экспорт" заменен на Единый каталог услуг
На платформе "Мой экспорт" произошли изменения: привычный каталог услуг заменен на Единый каталог услуг (ЕКУ), сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:24:00+03:00
2025-02-06T17:24:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На платформе "Мой экспорт" произошли изменения: привычный каталог услуг заменен на Единый каталог услуг (ЕКУ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Новый формат призван сделать взаимодействие российских экспортеров с платформой более удобным и эффективным", - говорится в сообщении.Единый каталог услуг теперь предлагает ряд преимуществ, которые значительно упрощают процесс поиска необходимых решений. "Например, обновлена поисковая строка и внедрена гибкая система фильтрации, что позволяет пользователям быстрее находить нужные услуги. Все федеральные и региональные услуги и меры поддержки собраны в одном месте с актуальной информацией, что делает процесс поиска более эффективным. Структурированность информации в едином формате обеспечивает легкость восприятия и доступность для пользователей", - отмечают в РЭЦ.Там уточняют, что сейчас Единый каталог услуг включает более 630 предложений от более чем 100 органов власти, институтов развития, финансовых организаций и около 620 коммерческих компаний. Это делает ЕКУ самым полным и функциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к каталогу открыт для всех пользователей без регистрации, но авторизованные пользователи получают дополнительные преимущества, такие как автоматический подбор услуг через предустановленные фильтры, а также индивидуальную подборку рекомендованных услуг.Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт", в том числе, предлагает 126 услуг, доступных полностью в цифровом формате, включая аналитику, обучение, финансовые и юридические услуги, экспортные сертификаты и меры государственной поддержки.
https://ria.ru/20250206/rets-1997709269.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Каталог услуг на платформе "Мой экспорт" заменен на Единый каталог услуг
РЭЦ: каталог услуг на платформе "Мой экспорт" заменен на Единый каталог услуг
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На платформе "Мой экспорт" произошли изменения: привычный каталог услуг заменен на Единый каталог услуг (ЕКУ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Новый формат призван сделать взаимодействие российских экспортеров с платформой более удобным и эффективным", - говорится в сообщении.
Единый каталог услуг теперь предлагает ряд преимуществ, которые значительно упрощают процесс поиска необходимых решений. "Например, обновлена поисковая строка и внедрена гибкая система фильтрации, что позволяет пользователям быстрее находить нужные услуги. Все федеральные и региональные услуги и меры поддержки собраны в одном месте с актуальной информацией, что делает процесс поиска более эффективным. Структурированность информации в едином формате обеспечивает легкость восприятия и доступность для пользователей", - отмечают в РЭЦ.
Там уточняют, что сейчас Единый каталог услуг включает более 630 предложений от более чем 100 органов власти, институтов развития, финансовых организаций и около 620 коммерческих компаний. Это делает ЕКУ самым полным и функциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к каталогу открыт для всех пользователей без регистрации, но авторизованные пользователи получают дополнительные преимущества, такие как автоматический подбор услуг через предустановленные фильтры, а также индивидуальную подборку рекомендованных услуг.
Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт", в том числе, предлагает 126 услуг, доступных полностью в цифровом формате, включая аналитику, обучение, финансовые и юридические услуги, экспортные сертификаты и меры государственной поддержки.