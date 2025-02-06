https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997679767.html

Задержанный в Екатеринбурге блогер мог участвовать в кампании ЦИПсО Украины

Задержанный в Екатеринбурге блогер мог участвовать в кампании ЦИПсО Украины - РИА Новости, 06.02.2025

Задержанный в Екатеринбурге блогер мог участвовать в кампании ЦИПсО Украины

Задержанный в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов блогер Евгений Анисимов мог участвовать в кампании центра... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:14:00+03:00

2025-02-06T11:14:00+03:00

2025-02-06T11:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

украина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Задержанный в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов блогер Евгений Анисимов мог участвовать в кампании центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Telegram-канал, который администрирует блогер Евгений Анисимов, может фигурировать в отчетах украинского ЦИПсО. В частности, речь идет о кампании, направленной на дискредитацию руководства Курской области", - сказал собеседник агентства. Задержали его в четверг утром.

https://ria.ru/20241005/rozysk-1976539279.html

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происшествия, екатеринбург, украина