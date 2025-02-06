https://ria.ru/20250206/efimov-1997713130.html

Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году

Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025

Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году

Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:14:00+03:00

2025-02-06T14:14:00+03:00

2025-02-06T14:14:00+03:00

тинао

новая москва

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владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году в ТиНАО за счет внебюджетных средств построили семь дошкольных учреждений суммарной площадью свыше 27 тысяч квадратных метров. Одно из них входит в состав образовательного комплекса. В итоге в 2024 году в округах появилось 1810 дошкольных мест. Два детских сада расположены во Внукове, столько же – в Коммунарке, остальные – в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. По завершении строительных работ все семь детских учреждений передали в систему столичного образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, уточняется в нем, детский сад площадью более 3 тысяч "квадратов" сдали в августе прошлого года в Щербинке. Еще один детсад на 5 тысяч квадратных метров построили во Внукове.В Новой Москве до конца текущего года должны построить и реконструировать 30 образовательных заведений, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250206/moskva-1997629783.html

тинао

новая москва

щербинка

москва

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