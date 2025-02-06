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Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025
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14:14 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/efimov-1997713130.html
Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году
Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025
Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году
Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:14:00+03:00
2025-02-06T14:14:00+03:00
тинао
новая москва
щербинка
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году в ТиНАО за счет внебюджетных средств построили семь дошкольных учреждений суммарной площадью свыше 27 тысяч квадратных метров. Одно из них входит в состав образовательного комплекса. В итоге в 2024 году в округах появилось 1810 дошкольных мест. Два детских сада расположены во Внукове, столько же – в Коммунарке, остальные – в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. По завершении строительных работ все семь детских учреждений передали в систему столичного образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, уточняется в нем, детский сад площадью более 3 тысяч "квадратов" сдали в августе прошлого года в Щербинке. Еще один детсад на 5 тысяч квадратных метров построили во Внукове.В Новой Москве до конца текущего года должны построить и реконструировать 30 образовательных заведений, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629783.html
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тинао, новая москва, щербинка, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы
ТиНАО, Новая Москва, Щербинка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году

Ефимов: девелоперы построили семь детских садов в Новой Москве в 2024 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В прошлом году в ТиНАО за счет внебюджетных средств построили семь дошкольных учреждений суммарной площадью свыше 27 тысяч квадратных метров. Одно из них входит в состав образовательного комплекса. В итоге в 2024 году в округах появилось 1810 дошкольных мест. Два детских сада расположены во Внукове, столько же – в Коммунарке, остальные – в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. По завершении строительных работ все семь детских учреждений передали в систему столичного образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, уточняется в нем, детский сад площадью более 3 тысяч "квадратов" сдали в августе прошлого года в Щербинке. Еще один детсад на 5 тысяч квадратных метров построили во Внукове.
В Новой Москве до конца текущего года должны построить и реконструировать 30 образовательных заведений, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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ТиНАОНовая МоскваЩербинкаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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