Ефимов: семь детских садов построили девелоперы в ТиНАО в 2024 году
Ефимов: девелоперы построили семь детских садов в Новой Москве в 2024 году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Девелоперы построили в Новой Москве в прошлом году семь детских садов общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В прошлом году в ТиНАО за счет внебюджетных средств построили семь дошкольных учреждений суммарной площадью свыше 27 тысяч квадратных метров. Одно из них входит в состав образовательного комплекса. В итоге в 2024 году в округах появилось 1810 дошкольных мест. Два детских сада расположены во Внукове, столько же – в Коммунарке, остальные – в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. По завершении строительных работ все семь детских учреждений передали в систему столичного образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, уточняется в нем, детский сад площадью более 3 тысяч "квадратов" сдали в августе прошлого года в Щербинке. Еще один детсад на 5 тысяч квадратных метров построили во Внукове.
В Новой Москве до конца текущего года должны построить и реконструировать 30 образовательных заведений, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.