https://ria.ru/20250206/dtp-1997690854.html

В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие

В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2025

В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие

Фура и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали три человека, включая подростка, сообщил начальник... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:59:00+03:00

2025-02-06T11:59:00+03:00

2025-02-06T12:00:00+03:00

происшествия

энгельс

саратов

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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Фура и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали три человека, включая подростка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 09.45 (08.55 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Колотилова у дома №155 произошло столкновение фуры "КамАЗ" и маршрутной "Газели". В результате ДТП из "Газели" пострадали три человека. Женщину 2001 года рождения, женщину 1967 года рождения и подростка 16 лет госпитализировали", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады. В пресс-службе областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что "Газель" следовала по маршруту № 214, а пострадавшему мальчику 15 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено, что маршрутка врезалась в фуру сзади, у "Газели" разбита передняя правая фара, смят капот и повреждено лобовое стекло справа. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, водитель маршрутки на улице Колотилова допустил столкновение с припаркованным "КамАЗом", в результате пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе несовершеннолетний. "Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины дорожной аварии и при наличии оснований приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250206/dtp-1997681522.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

энгельс

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратов