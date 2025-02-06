https://ria.ru/20250206/dtp-1997690854.html
В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие
В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2025
В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие
Фура и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали три человека, включая подростка, сообщил начальник... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:59:00+03:00
2025-02-06T11:59:00+03:00
2025-02-06T12:00:00+03:00
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Фура и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали три человека, включая подростка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 09.45 (08.55 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Колотилова у дома №155 произошло столкновение фуры "КамАЗ" и маршрутной "Газели". В результате ДТП из "Газели" пострадали три человека. Женщину 2001 года рождения, женщину 1967 года рождения и подростка 16 лет госпитализировали", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады. В пресс-службе областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что "Газель" следовала по маршруту № 214, а пострадавшему мальчику 15 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено, что маршрутка врезалась в фуру сзади, у "Газели" разбита передняя правая фара, смят капот и повреждено лобовое стекло справа. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, водитель маршрутки на улице Колотилова допустил столкновение с припаркованным "КамАЗом", в результате пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе несовершеннолетний. "Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины дорожной аварии и при наличии оснований приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250206/dtp-1997681522.html
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, энгельс, саратов
Происшествия, Энгельс, Саратов
В Саратовской области маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие
В Энгельсе три человека пострадали при столкновении маршрутки и фуры
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости.
Фура и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали три человека, включая подростка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале
.
"В 09.45 (08.55 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе
на улице Колотилова у дома №155 произошло столкновение фуры "КамАЗ" и маршрутной "Газели". В результате ДТП из "Газели" пострадали три человека. Женщину 2001 года рождения, женщину 1967 года рождения и подростка 16 лет госпитализировали", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции пояснили журналистам, что "Газель" следовала по маршруту № 214, а пострадавшему мальчику 15 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено, что маршрутка врезалась в фуру сзади, у "Газели" разбита передняя правая фара, смят капот и повреждено лобовое стекло справа.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, водитель маршрутки на улице Колотилова допустил столкновение с припаркованным "КамАЗом", в результате пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе несовершеннолетний.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины дорожной аварии и при наличии оснований приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.