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Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД - РИА Новости, 06.02.2025
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13:22 06.02.2025 (обновлено: 13:35 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/dogovor-1997720282.html
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД - РИА Новости, 06.02.2025
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:22:00+03:00
2025-02-06T13:35:00+03:00
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политика
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вячеслав володин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе.Ранее законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным."Прохождение законопроекта у председателя Государственной Думы. Направлен в комитет(ы) Государственной Думы (комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками)", - говорится в электронной базе.Ранее Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
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белоруссия, госдума рф, снг, политика, россия, вячеслав володин, владимир путин
Белоруссия, Госдума РФ, СНГ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД

Проект о ратификации договора с Белоруссией направили в комитет ГД по делам СНГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе.
Ранее законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
"Прохождение законопроекта у председателя Государственной Думы. Направлен в комитет(ы) Государственной Думы (комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками)", - говорится в электронной базе.
Ранее Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
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БелоруссияГосдума РФСНГПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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