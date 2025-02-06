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Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД - РИА Новости, 06.02.2025
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:22:00+03:00
2025-02-06T13:22:00+03:00
2025-02-06T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе.Ранее законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным."Прохождение законопроекта у председателя Государственной Думы. Направлен в комитет(ы) Государственной Думы (комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками)", - говорится в электронной базе.Ранее Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997585266.html
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белоруссия, госдума рф, снг, политика, россия, вячеслав володин, владимир путин
Белоруссия, Госдума РФ, СНГ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД
Проект о ратификации договора с Белоруссией направили в комитет ГД по делам СНГ