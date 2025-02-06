https://ria.ru/20250206/dogovor-1997720282.html

Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД

Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД - РИА Новости, 06.02.2025

Володин направил проект о ратификации договора с Белоруссией в комитет ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:22:00+03:00

2025-02-06T13:22:00+03:00

2025-02-06T13:35:00+03:00

белоруссия

госдума рф

снг

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по делам СНГ законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе.Ранее законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным."Прохождение законопроекта у председателя Государственной Думы. Направлен в комитет(ы) Государственной Думы (комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками)", - говорится в электронной базе.Ранее Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997585266.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, госдума рф, снг, политика, россия, вячеслав володин, владимир путин