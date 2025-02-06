https://ria.ru/20250206/dobrovoltsy-1997778807.html

Кубанскими казаками сформирован 26-й добровольческий батальон

Кубанскими казаками сформирован 26-й добровольческий батальон - РИА Новости, 06.02.2025

Кубанскими казаками сформирован 26-й добровольческий батальон

26-й добровольческий батальон укомплектован бойцами Кубанского казачьего войска для участия в специальной военной операции. Как отметил атаман Всероссийского... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:41:00+03:00

2025-02-06T16:41:00+03:00

2025-02-06T16:43:00+03:00

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. 26-й добровольческий батальон укомплектован бойцами Кубанского казачьего войска для участия в специальной военной операции. Как отметил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов, на линии боевого соприкосновения сейчас находятся 18,5 тысячи казаков, сообщает портал "Российское казачество"."На сегодняшний день в специальной военной операции принимают участие уже 4 батальона. А всего принимали и принимают участие в операции более 9 тысяч казаков Кубанского войска. Казаки добровольческих батальонов проходят обучение в центре боевого слаживания “Кубань” под Новороссийском", – отметил он.На территории учебного центра под руководством опытных командиров, принимавших участие в специальной военной операции и имеющих реальный боевой опыт, добровольцы получают весь комплекс теоретических и практических военных знаний, подчеркнул Виталий Кузнецов."Казачьи добровольческие батальоны Кубанского казачьего войска получают необходимую экипировку, вооружение и оснащаются всем необходимым на постоянной основе, батальонам постоянно направляется гуманитарная помощь", – заключил атаман ВсКО.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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