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Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 06.02.2025
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01:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/diplomatiya-1997630621.html
Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне
Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 06.02.2025
Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне
Россия с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Вашингтона к разжиганию украинского конфликта, и не считает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:49:00+03:00
2025-02-06T01:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Вашингтона к разжиганию украинского конфликта, и не считает нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другом, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV. "Господин Трамп вместе с Лондоном и Вашингтоном являются авторами украинской кампании, войны на Украине, и они разжигают её. Конечно, сейчас мы очень осторожны в плане ведения дел и серьезной работы с американской администрацией, потому что мы не понимаем, в каком направлении они пойдут", - сказал он. На вопрос о том, считает ли Россия Трампа другом, а его приход к власти "хорошим развитием" ситуации, посол ответил отрицательно, напомнив о высказываниях американского президента про "мир через силу" и его угрозу новыми санкциями.
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в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, дональд трамп, андрей келин
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Дональд Трамп, Андрей Келин
Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне

Посол Келин: Россия с осторожностью подходит к ведению дел с США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Вашингтона к разжиганию украинского конфликта, и не считает нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другом, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV.
"Господин Трамп вместе с Лондоном и Вашингтоном являются авторами украинской кампании, войны на Украине, и они разжигают её. Конечно, сейчас мы очень осторожны в плане ведения дел и серьезной работы с американской администрацией, потому что мы не понимаем, в каком направлении они пойдут", - сказал он.
На вопрос о том, считает ли Россия Трампа другом, а его приход к власти "хорошим развитием" ситуации, посол ответил отрицательно, напомнив о высказываниях американского президента про "мир через силу" и его угрозу новыми санкциями.
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В миреРоссияВашингтон (штат)ЛондонДональд ТрампАндрей Келин
 
 
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