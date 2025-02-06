https://ria.ru/20250206/diplomatiya-1997630621.html

Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне

Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 06.02.2025

Россия не считает Трампа другом, заявил посол в Лондоне

Россия с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Вашингтона к разжиганию украинского конфликта, и не считает... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:49:00+03:00

2025-02-06T01:49:00+03:00

2025-02-06T01:49:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Вашингтона к разжиганию украинского конфликта, и не считает нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другом, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV. "Господин Трамп вместе с Лондоном и Вашингтоном являются авторами украинской кампании, войны на Украине, и они разжигают её. Конечно, сейчас мы очень осторожны в плане ведения дел и серьезной работы с американской администрацией, потому что мы не понимаем, в каком направлении они пойдут", - сказал он. На вопрос о том, считает ли Россия Трампа другом, а его приход к власти "хорошим развитием" ситуации, посол ответил отрицательно, напомнив о высказываниях американского президента про "мир через силу" и его угрозу новыми санкциями.

https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, дональд трамп, андрей келин