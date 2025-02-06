Рейтинг@Mail.ru
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 06.02.2025 (обновлено: 01:28 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/diplomatiya-1997629125.html
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2025
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин
Россия и США осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:22:00+03:00
2025-02-06T01:28:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
андрей келин
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и США осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV. В начале февраля Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией на тему завершения конфликта на Украине. "Что происходит сейчас - так это очень предварительные контакты с американцами, как это может быть, по словам президента Трампа. Однако эти контакты, как я понимаю, происходят только для того, чтобы оценить позиции, определить границы возможного", - сказал посол. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия "готова к очень серьёзному разговору" по вопросу украинского урегулирования, однако для начала сторонам надо понять, о чем разговаривать по существу. "Мы не слышали никаких серьёзных предложений для обсуждения. Многие люди хотят поспособствовать этому, однако это всё равно содействие или предложение площадок для переговоров", - пояснил Келин. Он отметил, что Россия готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения 2022 года, который обсуждался в Стамбуле. Посол также повторил, что любые обсуждения должны вестись с учетом сложившихся реалий, о которых многие не имеют представления. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997402346.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, андрей келин, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Келин, Верховная Рада Украины, В мире
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин

Посол Келин: Россия и США осуществляют предварительные контакты по Украине

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и США осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV.
В начале февраля Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией на тему завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
1 февраля, 02:45
"Что происходит сейчас - так это очень предварительные контакты с американцами, как это может быть, по словам президента Трампа. Однако эти контакты, как я понимаю, происходят только для того, чтобы оценить позиции, определить границы возможного", - сказал посол.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия "готова к очень серьёзному разговору" по вопросу украинского урегулирования, однако для начала сторонам надо понять, о чем разговаривать по существу.
"Мы не слышали никаких серьёзных предложений для обсуждения. Многие люди хотят поспособствовать этому, однако это всё равно содействие или предложение площадок для переговоров", - пояснил Келин.
Он отметил, что Россия готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения 2022 года, который обсуждался в Стамбуле. Посол также повторил, что любые обсуждения должны вестись с учетом сложившихся реалий, о которых многие не имеют представления.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине
Вчера, 20:11
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
Вчера, 00:03
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинАндрей КелинВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала