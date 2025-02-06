https://ria.ru/20250206/diplomatiya-1997629125.html

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин - РИА Новости, 06.02.2025

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, заявил Келин

Россия и США осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:22:00+03:00

2025-02-06T01:22:00+03:00

2025-02-06T01:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и США осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу ITV. В начале февраля Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией на тему завершения конфликта на Украине. "Что происходит сейчас - так это очень предварительные контакты с американцами, как это может быть, по словам президента Трампа. Однако эти контакты, как я понимаю, происходят только для того, чтобы оценить позиции, определить границы возможного", - сказал посол. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия "готова к очень серьёзному разговору" по вопросу украинского урегулирования, однако для начала сторонам надо понять, о чем разговаривать по существу. "Мы не слышали никаких серьёзных предложений для обсуждения. Многие люди хотят поспособствовать этому, однако это всё равно содействие или предложение площадок для переговоров", - пояснил Келин. Он отметил, что Россия готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения 2022 года, который обсуждался в Стамбуле. Посол также повторил, что любые обсуждения должны вестись с учетом сложившихся реалий, о которых многие не имеют представления. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, андрей келин, верховная рада украины, в мире