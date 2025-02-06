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Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ
Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ
Жителя Брянской области признали виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщила объединенная... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:49:00+03:00
2025-02-06T13:49:00+03:00
2025-02-06T13:49:00+03:00
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ТУЛА, 6 фев – РИА Новости. Жителя Брянской области признали виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "6 февраля Брянский областной суд вынес приговор ранее судимому Артуру Юн-Ку-По, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Брянской области рассказали, что мужчина собирал и отправлял представителям украинских вооруженных формирований сведения о местах дислокации и маршрутах движения подразделений Вооруженных сил РФ в период с марта 2022 по август 2023 года. Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, в ходе заседания подсудимый факт передачи указанных сведений подтвердил. "С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 20 000 рублей", - сообщает пресс-служба судов. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html
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происшествия, брянская область, россия, брянский областной суд
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянский областной суд
Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ
Передававшего Киеву данные о ВС РФ житель Брянской области осудили на 17 лет
ТУЛА, 6 фев – РИА Новости.
Жителя Брянской области признали виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа и приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале
.
"6 февраля Брянский областной суд вынес приговор ранее судимому Артуру Юн-Ку-По, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Брянской области рассказали, что мужчина собирал и отправлял представителям украинских вооруженных формирований сведения о местах дислокации и маршрутах движения подразделений Вооруженных сил РФ в период с марта 2022 по август 2023 года.
Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции, в ходе заседания подсудимый факт передачи указанных сведений подтвердил.
"С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 20 000 рублей", - сообщает пресс-служба судов.
Приговор в законную силу не вступил.