https://ria.ru/20250206/britaniya-1997641313.html

Чиновники в Британии беспокоятся из-за отношений с Трампом, пишут СМИ

Чиновники в Британии беспокоятся из-за отношений с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025

Чиновники в Британии беспокоятся из-за отношений с Трампом, пишут СМИ

Британские чиновники обеспокоены соглашением о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, где расположена британско-американская база, и боятся, что... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:38:00+03:00

2025-02-06T05:38:00+03:00

2025-02-06T05:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Британские чиновники обеспокоены соглашением о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, где расположена британско-американская база, и боятся, что сделка поставит под угрозу отношения Великобритании с администрацией президента США Дональда Трампа, информирует газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее газета Telegraph сообщала, что Великобритания и Маврикий достигли консенсуса по соглашению. Отмечалось, что премьер Британии Кир Стармер торопился с заключением сделки до возвращения Трампа в Белый дом, чтобы избежать с ним противоречий, поскольку тот, предположительно, выступает против соглашения. Позднее газета Guardian сообщила, что Великобритания не собирается подписывать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до прихода Трампа к власти. "Высокопоставленные деятели Даунинг-стрит обеспокоены сделкой правительства по передаче суверенитета над островами Чагос... Некоторые на Даунинг-стрит имеют опасения по поводу сделки, которая стоит значительного политического капитала и рискует поставить под угрозу отношения с администрацией Дональда Трампа", - говорится в сообщении. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году. Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html

https://ria.ru/20241126/tramp-1985847306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маврикий, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, оон